KURTIJU SMETA I PATRIJARH PAVLE: Novi udar na Srbe na KiM (FOTO)

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GRADONAČELNIK Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je tzv. kosovska policija sprečila da u sredu bude obnovljen mural posvećen patrijarhu Pavlu i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica.
- Danas je trebalo da bude obnovljen mural posvećen našem patrijarhu Pavlu. Međutim, i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severne Mitrovice, policija je sprečila njegovo oslikavanje, a umetnika Stefana Stojanovića, inače bivšeg studenta našeg univerziteta, privela u stanicu i napisala mu prekršajni prijavu uz usmenu pretnju da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena - naveo je Radojević na Instagramu.
Dodao je da je, na pitanje koje je postavio kao gradonačelnik zašto mural ne može biti oslikan, dobio već uobičajen odgovor da treba dozvola od ministarstva, a da na pitanje koji zakon to nalaže, nema odgovora.
- Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govoreći: „Za ovog popa videćemo da li ćemo da damo dozvolu”. Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nije važeća - naveo je Radojević.
Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da su privedeni, nakon razgovora u policijskoj stanici, pušteni na slobodu, a da je jednom od njih izrečena kazna zbog, kako je naveo, vandalizma.
Na mestu gde su mladići pokušali da oslikaju mural ranije je bio mural patrijarha Pavla, koji je odlukom prethodne opštinske vlasti sa nelegitimnim albanskim gradonačelnikom Erdenom Atićem na čelu prekrečen u avgustu prošle godine.
(Alo!)
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