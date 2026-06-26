SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom SAD - Turska koja nema rezultatski značaj jer su "jenkiji" obezbedili prvo mesto, a Turska se vraća kući. Uživo prenos ove utakmice pratite preko portala Novosti.

Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

Turska - SAD početak 4.00 Mogući sastavi: Turska: Čakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozdžan, Čalhanoglu; Akgun, Guler, Jildiz; Gul. SAD: Friz; Skali, Mekenzi, Trasti, Arfsten; Roldan, Berhalter; Vea, Rejna, Zendehas; Pepi. ​

U isto vreme igra se i druga utakmica ove grupe Paragvaj - Australija, koju takođe možete da pratite u prenosu uživo, na ovom linku.

UOČI MEČA

Ekipa Maurisija Poketina je razbila Paragvaj i nadigrala Australiju kako bi obezbedila mesto u nokaut fazi kolo pre kraja, što selektoru daje priliku da odmori neke od ključnih igrača. Kristijan Pulišić je blistao na otvaranju, ali je Folorin Balogun uspeo da napravi razliku u drugom meču.

Malo je verovatno da će ijedan od njih početi ovaj meč protiv selekcije Turske koja je razočarala u dva uvodna poraza. "Zvezde polumeseca" su dominirale u nervoznom meču u petak protiv Paragvaja u Santa Klari, ali nisu uspele da materijalizuju nijedan od svoja 32 šuta ka golu. Deniz Gul i Arda Guler bili su među krivcima za propuštene šanse, ali bi Vinčenco Montela mogao da zadrži veru u neke mlade igrače za ovaj finalni okršaj.

Opklada na pobedu Turske u ovom meču bez takmičarskog značaja ima smisla ako se pogleda na ovaj način: oni moraju da spasu ponos, a Sjedinjene Države neće želeti da rizikuju nove povrede. SAD su izgubile poslednjih devet mečeva protiv evropskih selekcija, što je niz koji je počeo kada su eliminisani sa prošlog Svetskog prvenstva, a neki od tih poraza nisu bili ni blizu ujednačeni.

Turci imaju kvalitet, posebno na bočnim napadačkim pozicijama, da pritisnu Amerikance i stave ih pod pritisak.

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