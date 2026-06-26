POVRATAK OTPISANIH: Ekvador istorijskom pobedom nad Nemačkom izborio drugi krug Mundijala (VIDEO)

SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 iznedrilo je već nekoliko velikih priča, a jedna od njih je i pobeda Ekvadora nad Nemačkom, izvojevana posle preokreta.

Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

EKVADOR - NEMAČKA 2:1 (Angulo 9' G. Plata 77' - Sane 2') Ekvador: Galindez; Ordonjez, Pačo, Inkapije; Jeboa, Franko, Kaisedo, Vite, Angulo; Plata, Valensija. Nemačka: Nojer; Kimih, Ta, Ridiger, Raum; Pavlović, Nmeča; Sane, Musijala, Virc; Haverdž. ​

Time je južnoamerička selekcija izborila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Ekvador je obezbedio plasman u šesnaestinu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, a ujedno je i prekinuo niz od devet mečeva bez pobede protiv evropskih selekcija.

Nade Ekvadora za prolaz dalje visile su o koncu pred duel sa četvorostrukim svetskim šampionima, koji su već uveliko planirali nokaut fazu. Svakako se očekivala teška borba protiv tima Julijana Nagelsmana, koji je poveo već posle dva minuta igre pod dosta kontroverznim okolnostima. Aleksandar Pavlović i Florijan Virc su kombinovali u šesnaestercu, nakon čega je Virc uposlio Leroja Sanea, koji preciznim udarcem iz prve pogađa donji ugao. Ipak, izabranici Sebastijana Bekasesea su s pravom protestovali, jer je Pavlović podignutom nogom zakačio Pedra Vitea u začetku akcije.

Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

S obzirom na dotadašnje mučenje Ekvadora na turniru, malo ko je očekivao odgovor koji je usledio. Ali Nilson Angulo očigledno nije mario za to; iskoristio je neodlučnost u odbrani Nemačke i uputio fantastičan udarac pored Manuela Nojera. Tim golom Ekvador je izbegao sramotu da postane tek druga južnoamerička nacija koja je završila celo Svetsko prvenstvo bez postignutog pogotka, dok je Angulo postao četvrti fudbaler Sanderlenda koji se upisao u strelce na ovom šampionatu – a od toga je bolji samo Pari Sen Žermen sa šest igrača.

Nije prošao ni minut u drugom poluvremenu, a usledila je nova kontroverzna situacija kada je sudija Meri Viktorija Penso dosudila penal za Nemačku nakon nespretnog starta Džoela Ordonjeza nad Kaijem Havercom. Odluka je, međutim, poništena nakon intervencije VAR-a, jer je ustanovljeno da je Sane prethodno faulirao Vitea.

Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Ekvador je bio taj koji je morao da napadne, a Ener Valensija je naterao Nojera na retku reakciju šutem sa distance, koji je golman Nemačke uspeo da odbije. To je ujedno bio i poslednji potez Valensije na ovom meču, kojim je zabeležio svoj rekordni osmi nastup za Ekvador na Svetskim prvenstvima, pošto ga je nekoliko trenutaka kasnije zamenio Kevin Rodrigez.

Bekaseseovi momci su od tog momenta delovali opasnije i krenuli su napred po potencijalno odlučujući drugi gol, koji je konačno stigao u 77. minutu. Rodrigez je učestvovao u potpunoj pometnji koja je nastala u šesnaestercu, spustivši glavom loptu posle kornera koji je izveo Vite, što je Gonzalo Plata iskoristio i savladao Nojera.

Tanjug/AP Photo/Stephen K.H. Moyes

Na kraju, Ekvador je izdržao i stigao do velika tri boda koja mu produžavaju put na Svetskom prvenstvu nakon ne baš sjajnog početka. Završavaju kao treći u grupi E, ali što je najvažnije, izbili su na prvo mesto na tabeli najboljih trećeplasiranih timova. Sa druge strane, ovaj poraz je sprečio Nemačku da izjednači rekord od 12 uzastopnih pobeda, ali oni i pored toga prolaze dalje kao pobednici grupe.

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

97' KRAJ UTAKMICE Ekvador je u šesnaestini finala

93' Kada Undav ima loptu, protivnički navijači utihnu, ali srećom po njih pogodio je samo spoljni deo mreže.

Igraće se sedam minuta nadoknade.

90' Anhelo Presijado šalje sjajnu loptu u prostor za Moisesa Kaiseda, ali on ne uspeva da savlada Manuela Nojera i gubi loptu.

83' Ekvador bliži trećem golu nego Nemačka izjednačenju. Gonzalo Plata prima odličan pas u šesnaestercu od Džona Jeboe, ali jedan od odbrambenih igrača stiže prvi do lopte i preseca je.

77' GOOOL!!! Ekvador vodi! Nakon izvedenog kornera, lopta je ubačena u šesnaesterac, a Gonzalo Plata je smešta u mrežu nakon što mu je Kevin Rodrigez spustio glavom - 2:1.

64' Neverovatan je Deniz Undav, odnosno njegov njuh za gol ili sposobnost da se nađe u pravo vreme na pravom mestu. Ovog puta je samo brza reakcija Galindeza sprečila njegov četvrti pogodak na šampionatu.

62' Ozbiljno je sada Valensija zagrjao dlsanove Manuela Nojera.

60' Ekvadorcima se ne piše dobro! Julijan Nagelsman priprema izmenu. Kai Haverc izlazi, a u igru ulazi Deniz Undav, strelac tri gola u prva dva kola, sve posle ulaska sa klupe.

54' Jeboa je prošetao Ridigera na desnom krilu ali je Nemac nekako uspeo da nabije loptu u korner. Kaisedo je iz nimalo lake pozicije pokušao glavom ali je poslao loptu u gol-aut.

VAR je poništio odluku tačnije Tori Penso na sugestiju video asistenta, jer je u začetku akcije načinjen faul na igraču Ekvadora.

46' Košmaran početak drugog poluvremena za Ekvador - dosuđen je penal za Nemačku!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+3' Nova ofanziva Ekvadora u završnici prvog dela igre, ali uzvraća preko Virca i Nemčak, Ipak, prvi deo igre završen je rezultatom koji je na snazi od devetog minuta.

43' Inkapije je prvi igrač upisan u librić simpatične Tori Penso koja je dosta neprimetna na terenu što je za delioce pravde u fudbalu pohvalno. Ali samo minut kasnije pridružio mu se Pavlović. Sada je 1:1 i u golovima i u žutim kartonima.

41' Opasan napad Nemake započeo je Raum, nastavio Musijala ubacivanjem niske lopte u sredinu kaznenog prostora, ali ona nije stigla do Haverca

35' KAo što smo i predvideli, pauza je dobro došla Nemcima da se oslobode pritiska i sada opet polako prete. Džamal Musijala je prihvatio kratak pas duboko u šesnaestercu, ali je predugo čekao sa šutem, što je omogućilo odbrambenom igraču Ekvadora da blokira udarac. Lopta odlazi u korner.

Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

32' Ener Valensija prihvata pas sa krila, podiže pogled i upućuje udarac sa ivice kaznenog prostora, ali lopta pogađa jednog defanzivca Nemačke i odlazi u bezbednu zonu.

Fudbalerima Nemačke dobro će doći ovaj tajmaut zakamufliran kodnim imenom "pauza za osveženje". Fifa je zaista prevazišla sebe uvođenjem ove abominacije.

26' Raum teškom mukom stiže loptu i izbija je u aut posle jednog opasnog prodora Plate po desnom krilu.

24' Već nekoliko minuta traje prava opsada Nojerovog gola, a sada je Inkapije pao u kaznenom prostoru, međutim ništa od kaznenog udarca.

14' Feliks Nmeča upućuje udarac, ali lopta odlazi daleko pored leve stative.

U isto vreme igra se i druga utakmica ove grupe Kurasao - Obala Slonovače, koju takođe možete da pratite u prenosu uživo, na ovom linku.

Tabela trenutno izgleda ovako:

Standings provided by Sofascore

9' GOOOL ŽIV JE EKVADOR

Nilson Angulo je silovito i neverovatnom brzinom ispalio loptu sa ivice kaznenog prostora pravo u donji desni ugao izazvavši eksploziju na tribinama. Kakav prelep pogodak!

7' Florijan Virc dobro reaguje na odbijenu loptu i šutira sa ivice kaznenog prostora, ali ne uspeva da je provuče kroz igrače koji stoje između njega i gola.

Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

3' Bunili su se Ekvadorci jer je Pavlović do lopte došao posle visoko podignute noge.

2' GOOOL Nemčak vodi od drugog minuta golom Liroja Sanea. Virc je asistent.

1' Utakmica je počela!!!

UOČI MEČA

Utakmica je imala neslavnu uvertiru, pošto su se uoči meča sukobili navijači Ekvadora - između sebe! Iako su se na istoj lokaciji nalazile i pristalice nemačke reprezentacije, do incidenta i opšte tuče došlo je, potpuno neočekivano, unutar ekvadorskog tabora. VIŠE O TOME PROČITAJTE NA LINKU OVDE.

EKVADOR - FAVORIT IZ SENKE NA RUBU ELIMINACIJE

Nakon što su na Svetsko prvenstvo stigli sa nizom od 19 utakmica bez poraza (8 pobeda, 11 nerešenih), Ekvadorci su razočarali na finalnom turniru, izgubivši 1:0 od Obale Slonovače i odigravši 0:0 sa Kurasaom.

Ekvadoru je zbog toga potreban rezultat ovde ako žele da imaju bilo kakvu šansu za prolazak iz grupe E, ali činjenica da su bez pobede na poslednjih devet mečeva protiv evropskih selekcija (5 nerešenih, 4 poraza) pokazuje da ih čeka težak posao. Glavni posnjao selektora Sebastijana Bekasesea biće kako da peipremi napad ekipe, jer Ekvadorcima preti opasnost da postanu tek drugi tim iz Južne Amerike koji je završio celo Svetsko prvenstvo bez postignutog gola, posle Bolivije 1930. i 1950. godine.

Ekvadoru očigledno nedostaje kreativnosti i oštrine u završnoj trećini, ali bi Čelsijev Moizes Kaisedo mogao da bude čovek odluke. Pošto se očekuje da se Ekvador vrati u formaciju 3-4-3, Kaisedo bi trebalo da zauzme poziciju na desnoj strani centralnog veznog para, što je upravo pozicija sa koje su Komenesija i Kesi postigli golove protiv Nemačke u prva dva kola. Kaisedo je već bio strelac za Ekvador u trećem kolu grupne faze na prošlom Svetskom prvenstvu, pa se za njihovo najzvučnije ime nudi ogromna kvota da pronađe put do mreže protiv Nemačke.

Nemačka je nakon ubedljive pobede od 7:1 nad Kurasaom gubila 1:0 od Obale Slonovače na poluvremenu, pre nego što ih je nadahnuta igra u drugom poluvremenu dovela do pobede od 2:1 zahvaljujući golu za pobedu u 94. minutu. Taj rezultat omogućio je četverostrukim svetskim šampionima da prođu u nokaut fazu prvi put od 2014. godine kada su stigli do samog kraja.

Sada će pokušati da pobede u svim utakmicama grupne faze Svetskog prvenstva po četvrti put u svojoj bogatoj istoriji. Nemačka će ovde juriti još jedan jubilej, jer bi im pobeda donela 12. uzastopni trijumf, čime bi izjednačili svoj najduži niz u istoriji ostvaren između maja 1979. i juna 1980. godine.

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