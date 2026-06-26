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RUSE NA FRONTU NAPALE "BABE JAGE": Ukrajina poslala nova leteća čudovišta, komandant se hitno oglasio i otkrio kako "ubiti" zveri (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

26. 06. 2026. u 00:02

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UKRAJINA proizvodi teške dronove-koptere na optičkom vlaknu kako bi se zaštitila od sredstava za radio-elektronsku borbu (REB), a oni se obaraju, između ostalog, i protivavionskim topovima, izjavio je komandir voda PVO motorizovanog streljačkog puka grupacije „Jug“ sa pozivnim znakom Varjag.

РУСЕ НА ФРОНТУ НАПАЛЕ БАБЕ ЈАГЕ: Украјина послала нова летећа чудовишта, командант се хитно огласио и открио како убити звери (ВИДЕО)

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 - Protivnik je počeo da proizvodi dronove na optičkom vlaknu, svoje ‘Baba Jaga’ letelice. To je otprilike pola-pola, kako ih REB ne bi ometao - rekao je komandir voda u video-snimku Ministarstva odbrane Rusije, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, protiv ovih dronova deluje se sredstvima radio-elektronske borbe, FPV dronovima, protivavionskim topovima i mitraljezima.

Ispod možete pogledati jedan od snimaka dronova "Baba Jaga" i njegovo obaranje. 

 - Neposredno dejstvujemo i po krilatim bespilotnim letelicama koje dolaze sa strane protivnika - zaključio je Varjag.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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