SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se ove noći a susret Holandije i Tunisa nosi značaj samo za evropsku selekciju koja nije obezbedila prvo mesto u grupi, dok su Afrikanci eliminisani. Uživo prenos ove utakmice pratite preko portala Novosti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

TUNIS - HOLANDIJA 0:2 Shiri 3' (a.g), Brobi 7' Tunis: Dahmen; Valeri, Ben Hamida, Talbi, Ali Abdi; Shiri; Slimane, Gabri; Kedira, Mejbri, Masturi. Holandija: Verbrugen; Dumfris, Van Dajk, Van Heke, Ake; De Jong, Rajnders, Gravenberh; Malen, Brobi, Gakpo.

U isto vreme igra se i druga utakmica ove grupe Japan - Švedska, koju takođe možete da pratite u prenosu uživo, na ovom linku.

45+3' Tunišani su u završnici poluvremena došli do daha i čak uspeli da u poslednjem napadu u prvom delu utakmice dobro oznoje odbranu "oranja"

44' Denzel Dumfris odlično prima centaršut i upućuje snažan prizeman udarac sa ivice šesnaesterca. Ipak, golman Dahmen je spreman i sa lakoćom zaustavlja njegov pokušaj.

42' Kodi Gakpo pokušava potkopanom loptom da pronađe nekog od svojih saigrača u šesnaestercu, ali presečen je ovaj pas.

41' Prelepa lopta Tijanija Rejndersa za Kodija Gakpa, ali Holanđani ne uspevaju da iskoriste ovu priliku jer Ajmen Dahmen istrčava sa gol-linije i hvata loptu.

39' Olako propuštena prilika! Rajan Gravenberh je primio pas i imao dosta opcija, ali je umesto svega odlučio da šutira sa distance i poslao je loptu visoko preko prečke.

Opao je tempo utakmice kao da obe ekipe čekaju da simpatična sudija Katja Icel Garsija iz Meksika pokaže put u svlačionnicu.

Tanjug/AP Photo/Ed Zurga Katja Icel Garsija Mendoza

36' Kodi Gakpo pokušava da se probije, ali protivnički igrač izbacuje loptu. Linijski sudija pokazuje da je to aut za Holandiju.

32' Kakav loš pokušaj Ismaela Garbija koji upućuje još jedan udarac ka golu – ovog puta sa veće udaljenosti, ali lopta je otišla toliko daleko od leve stative da je izgledalo kao da je šutirao sa povezom preko očiju.

31' Tijani Rejnders ubacuje oštru loptu iz kornera, ali je Ajmen Dahmen dobro postavljen i boksuje je daleko od gola.

30' Denzel Dumfris prima dobar pas tik izvan kaznenog prostora i upućuje udarac iz obećavajuće pozicije, ali izblokiran je njegov pokušaj. Lopta odlazi u korner, pa Holandija može da nastavi sa napadima.

29' Šteta što ova lepa i očigledno uigrana akcija nije rezultirala novim pogotkom. Donijel Malen, sam kao mesec, je primio precizno ubačen pas iz kornera i uputio udarac sa distance, ali je izuzetno loše zahvatio loptu i poslao je miljama pored desne stative.

24' Pauza za rashlađivanje ili kako bi se to već zvalo na srpskom jeziku. Nadajmo se da ovo kršenje Pravila igre neće zaživeti dovoljno dugo da mu Srbi (a ni Hrvati) neć pronaći adekvatan prevod.

13' Prva ozbiljnija situacija pred golom Holandije. Anis Slimane pokušava da pretvori centaršut u pogodak, ali njegov udarac glavom sa desetak metara pravo u sredinu gola zaustavlja Bart Verbrugen.

10' Umalo 3:0 da bude. Kodi Gakpo pokušava da pronađe glavu saigrača u šesnaestercu, ali prejako centrira. Lopta odlazi van terena, pa će Tunis izvesti gol-aut.

7' Novi gol! Brajan Brobi savladao je golmana Tunisa, tako što je zakucao loptu u mrežu. Biće ovo teško veče za afričku selekciju.

3' GOOOOL Prvi ozbiljniji napad "lala" i odmah 1:0! Malo dekoncsntrisani Elijes Shiri postiže autogol.

1' Počela je utakmica. Holandija ima prvi napad.

UOČI MEČA

Holanđani obezbeđuju prvo mesto bez previše muke

Holandija je bila nemilosrdna u pobedi od 5-1 nad Švedskom u subotu i trebalo bi da osigura prvo mesto u grupi F rutinskim trijumfom protiv Tunisa, koji se vraća kući nakon što je izgubio prva dva meča.

Holanđani će biti oduševljeni što se nalaze u ovako dominantnoj poziciji pred svoju najlakšu utakmicu, a opklada na pobedu ekipe Ronalda Kumana bez primljenog gola deluje kao najbolji izbor za ovaj susret.

Tunis nije uspeo da postigne gol na četiri od poslednjih pet mečeva, a selektor Sabri Lamuši je dobio otkaz nakon poraza od 5-1 od Švedske u prvom kolu.

Njegova zamena, Erve Renar, nije doneo veliki pomak pošto je njegov tim pretrpeo težak poraz od 4-0 protiv Japana, pa ih verovatno čeka još veća muka u duelu sa Oranjem.

Ipak, izbor nešto konzervativnog ishoda poput 3-0 mogao bi biti pravi put, jer bi Kuman mogao da se odluči za brojne izmene u kasnijoj fazi meča kada pobeda bude praktično osigurana.

To bi moglo da dovede do nešto nepovezanije igre, ali bi i dalje moglo biti prilika za Kodija Gakpa da nastavi svoju seriju odličnih igara.

Napadač Holandije je počeo oba meča na ovom Svetskom prvenstvu, a čak i ako mu Kuman pruži odmor, mogao bi da ostavi trag ulaskom sa klupe.

Gakpo je postigao četiri gola na poslednja tri nastupa za Holandiju, a fudbaler Liverpula očigledno čuva svoje najbolje partije za trenutke kada nosi čuveni narandžasti dres.

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