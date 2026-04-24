PUFNASTI UŠTIPCI: Osvajaju na prvi zalogaj
Ovaj jednostavan, ali proveren recept za pufnaste uštipke idealan je za doručak, užinu ili druženje uz šolju čaja ili jogurta.
Sastojci:
- 1 kašika suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 200 ml vode
- 1 kašičica soli
- 200 ml toplog mleka
- 600 gr brašna
Priprema:
U posudi pomešajte kvasac, šećer i mlaku vodu, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte toplo mleko, so i postepeno umešajte brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo dobro umesite, pokrijte i ostavite da narasta oko dva sata, dok se ne udvostruči.
Kada je testo spremno, kašikom uzimajte manje porcije i pržite u umereno zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatno-žutu boju sa svih strana. Poslužite toplo.
Prijatno!
