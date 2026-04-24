Peciva i pite

PUFNASTI UŠTIPCI: Osvajaju na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

24. 04. 2026. u 07:00

Ovaj jednostavan, ali proveren recept za pufnaste uštipke idealan je za doručak, užinu ili druženje uz šolju čaja ili jogurta.

ПУФНАСТИ УШТИПЦИ: Освајају на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 kašika suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 200 ml vode
  • 1 kašičica soli
  • 200 ml toplog mleka
  • 600 gr brašna

Priprema:
U posudi pomešajte kvasac, šećer i mlaku vodu, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte toplo mleko, so i postepeno umešajte brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo dobro umesite, pokrijte i ostavite da narasta oko dva sata, dok se ne udvostruči.

Kada je testo spremno, kašikom uzimajte manje porcije i pržite u umereno zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatno-žutu boju sa svih strana. Poslužite toplo.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

0 2

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ovacije za Špansku pitu: Irfan Mensur i Fondacija Mozzart pronašli recept za uspeh

Ovacije za Špansku pitu: Irfan Mensur i Fondacija "Mozzart" pronašli recept za uspeh