PUFNASTI UŠTIPCI: Osvajaju na prvi zalogaj

Ovaj jednostavan, ali proveren recept za pufnaste uštipke idealan je za doručak, užinu ili druženje uz šolju čaja ili jogurta.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 kašika suvog kvasca

1 kašičica šećera

200 ml vode

1 kašičica soli

200 ml toplog mleka

600 gr brašna

Priprema:

U posudi pomešajte kvasac, šećer i mlaku vodu, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Dodajte toplo mleko, so i postepeno umešajte brašno dok se ne dobije mekano testo. Testo dobro umesite, pokrijte i ostavite da narasta oko dva sata, dok se ne udvostruči.

Kada je testo spremno, kašikom uzimajte manje porcije i pržite u umereno zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatno-žutu boju sa svih strana. Poslužite toplo.

Prijatno!