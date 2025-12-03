BRUSKETE SA BURATOM I BOSILJKOM: Zalogaj koji osvežava i osvaja!
HRSKAVI tost, sočni čeri paradajz i raskošno kremasta burata, uz mirisne listiće bosiljka — ova brusketa donosi pravi duh Mediterana, a priprema se za svega nekoliko minuta.
Sastojci:
- 1 baget, isečen na kriške
- 200 gr čeri paradajza
- 1 burata
- 1 kašika maslinovog ulja
- nekoliko listova svežeg bosiljka
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. Pripremite baget
Kriške bageta rasporedite na pleh i kratko prepecite u rerni ili na tiganju dok ne dobiju zlatnu, hrskavu površinu.
2. Marinirajte paradajz
Čeri paradajz iseckajte na polovine ili četvrtine. Dodajte maslinovo ulje, so i biber, pa lagano promešajte da se ukusi ravnomerno rasporede.
3. Sastavite bruskete
Na svaku prepečenu krišku kašikom nanesite marinirani paradajz.
4. Dodajte buratu i bosiljak
Razdvojte buratu na delove i stavite po malo na svaku brusketu. Završite sveže kidajući listiće bosiljka preko vrha.
Uživajte!
