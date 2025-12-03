Peciva i pite

BRUSKETE SA BURATOM I BOSILJKOM: Zalogaj koji osvežava i osvaja!

Milena Tomasevic

03. 12. 2025. u 13:30

HRSKAVI tost, sočni čeri paradajz i raskošno kremasta burata, uz mirisne listiće bosiljka — ova brusketa donosi pravi duh Mediterana, a priprema se za svega nekoliko minuta.

БРУСКЕТЕ СА БУРАТОМ И БОСИЉКОМ: Залогај који освежава и осваја!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 baget, isečen na kriške
  • 200 gr čeri paradajza
  • 1 burata
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • nekoliko listova svežeg bosiljka
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. Pripremite baget

Kriške bageta rasporedite na pleh i kratko prepecite u rerni ili na tiganju dok ne dobiju zlatnu, hrskavu površinu.

2. Marinirajte paradajz

Čeri paradajz iseckajte na polovine ili četvrtine. Dodajte maslinovo ulje, so i biber, pa lagano promešajte da se ukusi ravnomerno rasporede.

3. Sastavite bruskete

Na svaku prepečenu krišku kašikom nanesite marinirani paradajz.

4. Dodajte buratu i bosiljak

Razdvojte buratu na delove i stavite po malo na svaku brusketu. Završite sveže kidajući listiće bosiljka preko vrha.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)