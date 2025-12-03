BRUSKETE SA BURATOM I BOSILJKOM: Zalogaj koji osvežava i osvaja!

HRSKAVI tost, sočni čeri paradajz i raskošno kremasta burata, uz mirisne listiće bosiljka — ova brusketa donosi pravi duh Mediterana, a priprema se za svega nekoliko minuta.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 baget, isečen na kriške

200 gr čeri paradajza

1 burata

1 kašika maslinovog ulja

nekoliko listova svežeg bosiljka

so i biber po ukusu

Priprema:

1. Pripremite baget

Kriške bageta rasporedite na pleh i kratko prepecite u rerni ili na tiganju dok ne dobiju zlatnu, hrskavu površinu.

2. Marinirajte paradajz

Čeri paradajz iseckajte na polovine ili četvrtine. Dodajte maslinovo ulje, so i biber, pa lagano promešajte da se ukusi ravnomerno rasporede.

3. Sastavite bruskete

Na svaku prepečenu krišku kašikom nanesite marinirani paradajz.

4. Dodajte buratu i bosiljak

Razdvojte buratu na delove i stavite po malo na svaku brusketu. Završite sveže kidajući listiće bosiljka preko vrha.

Uživajte!