POSNI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Odlična ideja za posno predjelo

Milena Tomasevic

01. 12. 2025. u 07:00

AKO tražite savršeno predjelo za svečanu trpezu ili praktično jelo koje se brzo priprema, ovaj posni rolat od hrskavih kora i bogatog, kremastog nadeva biće pravi hit. Jednostavni sastojci i odličan ukus čine ga idealnim izborom za sve prilike.

ПОСНИ РОЛАТ ОД ГОТОВИХ КОРА: Одлична идеја за посно предјело

FOTO: Novosti

Potrebni sastojci

Za koru:
  • 10 kora za pitu
  • 360 ml kisele vode
  • 180 ml ulja
  • 80 gr griza
  • 120 gr brašna
  • 1/2 kašičice soli
  • 1 pakovanje praška za pecivo
  • 200 gr svežeg ili zamrznutog povrća (npr. spanać)
  • malo susama za posipanje

Za nadev:

  • 200 gr posnog majoneza
  • 200 gr posnog kačkavalja
  • 6 kiselih krastavčića

Priprema

U dubljoj posudi pomešajte kiselu vodu i ulje. Dodajte griz, brašno, prašak za pecivo i so. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu.

U pleh stavite papir za pečenje i blago ga nauljite. Položite prvu koru i premažite smesom. Postavite drugu koru, ponovo premažite, pa ravnomerno rasporedite sitno sečeno povrće (npr. spanać).

Nastavite redom – jednu koru razmazujete smesom, na drugu stavljate povrće – sve dok ne potrošite sve kore. Poslednju koru premažite i pospite susamom.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C 15–20 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju. Ispečenu koru stavite između dve blago vlažne krpe i ostavite da se potpuno ohladi. 

Fino iseckajte kisele krastavčiće, dodajte rendani kačkavalj i posni majonez, pa sve dobro pomešajte. Kada se kora ohladi, okrenite je tako da strana bez susama bude gore. Premažite nadjevom i uvijte u čvrst rolat.

Zamotajte u providnu foliju. Ostavite rolat nekoliko sati u frižideru, najbolje preko noći. Isecite na lepe ravne šnite i poslužite ohlađeno.

Uživajte!

