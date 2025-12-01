POSNI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Odlična ideja za posno predjelo
AKO tražite savršeno predjelo za svečanu trpezu ili praktično jelo koje se brzo priprema, ovaj posni rolat od hrskavih kora i bogatog, kremastog nadeva biće pravi hit. Jednostavni sastojci i odličan ukus čine ga idealnim izborom za sve prilike.
Potrebni sastojci
- 10 kora za pitu
- 360 ml kisele vode
- 180 ml ulja
- 80 gr griza
- 120 gr brašna
- 1/2 kašičice soli
- 1 pakovanje praška za pecivo
- 200 gr svežeg ili zamrznutog povrća (npr. spanać)
- malo susama za posipanje
Za nadev:
- 200 gr posnog majoneza
- 200 gr posnog kačkavalja
- 6 kiselih krastavčića
Priprema
U dubljoj posudi pomešajte kiselu vodu i ulje. Dodajte griz, brašno, prašak za pecivo i so. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu.
U pleh stavite papir za pečenje i blago ga nauljite. Položite prvu koru i premažite smesom. Postavite drugu koru, ponovo premažite, pa ravnomerno rasporedite sitno sečeno povrće (npr. spanać).
Nastavite redom – jednu koru razmazujete smesom, na drugu stavljate povrće – sve dok ne potrošite sve kore. Poslednju koru premažite i pospite susamom.
Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C 15–20 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju. Ispečenu koru stavite između dve blago vlažne krpe i ostavite da se potpuno ohladi.
Fino iseckajte kisele krastavčiće, dodajte rendani kačkavalj i posni majonez, pa sve dobro pomešajte. Kada se kora ohladi, okrenite je tako da strana bez susama bude gore. Premažite nadjevom i uvijte u čvrst rolat.
Zamotajte u providnu foliju. Ostavite rolat nekoliko sati u frižideru, najbolje preko noći. Isecite na lepe ravne šnite i poslužite ohlađeno.
Uživajte!
