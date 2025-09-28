PROJA SA TIKVICAMA I ŽUTIM SIROM: Zdrava i sočna
Ova proja je mekana, mirisna i bogata povrćem – savršena za ručak, užinu ili kao lagana večera. Kombinacija tikvica, šargarepe i sira čini je sočnom, a začini dodaju blagu aromu koja će oduševiti sve ukućane u porodici.
Sastojci:
- 1 kg tikvica
- 200 gr žutog sira, rendanog
- 1 šargarepa, rendana
- 1 glavica crnog luka, sitno iseckana
- 3 jaja
- ½ šolje prezli
- 1 čenje belog luka, isceđeno
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice bibera
- 1 kašičica sušenog origana ili timijana
Priprema
Izrendajte tikvice, začinite solju i ostavite 15 minuta da puste sok. Dobro iscedite višak tečnosti. Dodajte izrendanu šargarepu, sir, crni luk, beli luk, jaja, prezle i začine. Dobro promešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Prebacite smesu u pleh za hleb obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 50 minuta, dok vrh ne porumeni.Ostavite da se prohladi pre sečenja. Poslužite kao laganu proju za ručak, užinu ili sa salatom uz večeru.
Prijatno!
