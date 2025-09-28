Peciva i pite

PROJA SA TIKVICAMA I ŽUTIM SIROM: Zdrava i sočna

Milena Tomasevic

28. 09. 2025. u 08:11

Ova proja je mekana, mirisna i bogata povrćem – savršena za ručak, užinu ili kao lagana večera. Kombinacija tikvica, šargarepe i sira čini je sočnom, a začini dodaju blagu aromu koja će oduševiti sve ukućane u porodici.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 kg tikvica
  • 200 gr žutog sira, rendanog
  • 1 šargarepa, rendana
  • 1 glavica crnog luka, sitno iseckana
  • 3 jaja
  • ½ šolje prezli
  • 1 čenje belog luka, isceđeno
  • 1 kašičica soli
  • ½ kašičice bibera
  • 1 kašičica sušenog origana ili timijana

Priprema

Izrendajte tikvice, začinite solju i ostavite 15 minuta da puste sok. Dobro iscedite višak tečnosti. Dodajte izrendanu šargarepu, sir, crni luk, beli luk, jaja, prezle i začine. Dobro promešajte da se sastojci ravnomerno sjedine. Prebacite smesu u pleh za hleb obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 50 minuta, dok vrh ne porumeni.Ostavite da se prohladi pre sečenja. Poslužite kao laganu proju za ručak, užinu ili sa salatom uz večeru.

Prijatno!

