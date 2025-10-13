JESENJI KOLAČ SA ORASIMA: Topli, mekani i punjeni bogatim filom od oraha

Ovi domaći kolači idealni su za jesenje dane. Savršeno se slažu uz šolju čaja ili kafu, a jednostavno se prave od sastojaka koje već imate u kuhinji.

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

150 gr glatkog brašna

100 gr polugrubog brašna

5 gr šećera

20 gr svežeg kvasca

110 ml mlakog mleka

90 ml ulja

1 jaje

1 prstohvat soli

rendana kora limuna

Fil:

200 gr mlevenih oraha

200 ml rleka

80 gr šećera

1 vanilin šećer (10 g)

2 kašike prezli (20 g)

Mrvice:

45 gr brašna

45 gr šećera

40 gr putera

Priprema:

U brašno umešajte šećer, kvasac i mlako mleko. Kad kvasac zapeni, dodajte ostale sastojke i umesite meko testo. Ostavite da naraste 1 sat.

Za fil, prokuvajte mleko sa šećerom i vanilom, dodajte orahe i prezle. Kuvajte kratko da se zgusne.

Oblikujte kuglice od testa (po 40 g), poređajte ih na papir za pečenje, pa u sredini svake napravite udubljenje malom čašom.

Stavite fil u udubljenja, pospite mrvicama (sve sastojke izmešajte rukama) i ostavite da odstoje 15 minuta.

Premažite ivice jajetom i pecite u rerni na 180°C, 20–25 minuta, dok ne porumene.

Prijatno!