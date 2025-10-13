Bakini recepti

JESENJI KOLAČ SA ORASIMA: Topli, mekani i punjeni bogatim filom od oraha

Milena Tomasevic

13. 10. 2025. u 17:00

Ovi domaći kolači idealni su za jesenje dane. Savršeno se slažu uz šolju čaja ili kafu, a jednostavno se prave od sastojaka koje već imate u kuhinji.

ЈЕСЕЊИ КОЛАЧ СА ОРАСИМА: Топли, мекани и пуњени богатим филом од ораха

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

  • 150 gr glatkog brašna
  • 100 gr polugrubog brašna
  • 5 gr šećera
  • 20 gr svežeg kvasca
  • 110 ml mlakog mleka
  • 90 ml ulja
  • 1 jaje
  • 1 prstohvat soli
  • rendana kora limuna

Fil:

  • 200 gr mlevenih oraha
  • 200 ml rleka
  • 80 gr šećera
  • 1 vanilin šećer (10 g)
  • 2 kašike prezli (20 g)

Mrvice:

  • 45 gr brašna
  • 45 gr šećera
  • 40 gr putera

Priprema:

U brašno umešajte šećer, kvasac i mlako mleko. Kad kvasac zapeni, dodajte ostale sastojke i umesite meko testo. Ostavite da naraste 1 sat.

Za fil, prokuvajte mleko sa šećerom i vanilom, dodajte orahe i prezle. Kuvajte kratko da se zgusne.

Oblikujte kuglice od testa (po 40 g), poređajte ih na papir za pečenje, pa u sredini svake napravite udubljenje malom čašom.

Stavite fil u udubljenja, pospite mrvicama (sve sastojke izmešajte rukama) i ostavite da odstoje 15 minuta.

Premažite ivice jajetom i pecite u rerni na 180°C, 20–25 minuta, dok ne porumene.

Prijatno!

