JESENJI KOLAČ SA ORASIMA: Topli, mekani i punjeni bogatim filom od oraha
Ovi domaći kolači idealni su za jesenje dane. Savršeno se slažu uz šolju čaja ili kafu, a jednostavno se prave od sastojaka koje već imate u kuhinji.
Sastojci za testo:
- 150 gr glatkog brašna
- 100 gr polugrubog brašna
- 5 gr šećera
- 20 gr svežeg kvasca
- 110 ml mlakog mleka
- 90 ml ulja
- 1 jaje
- 1 prstohvat soli
- rendana kora limuna
Fil:
- 200 gr mlevenih oraha
- 200 ml rleka
- 80 gr šećera
- 1 vanilin šećer (10 g)
- 2 kašike prezli (20 g)
Mrvice:
- 45 gr brašna
- 45 gr šećera
- 40 gr putera
Priprema:
U brašno umešajte šećer, kvasac i mlako mleko. Kad kvasac zapeni, dodajte ostale sastojke i umesite meko testo. Ostavite da naraste 1 sat.
Za fil, prokuvajte mleko sa šećerom i vanilom, dodajte orahe i prezle. Kuvajte kratko da se zgusne.
Oblikujte kuglice od testa (po 40 g), poređajte ih na papir za pečenje, pa u sredini svake napravite udubljenje malom čašom.
Stavite fil u udubljenja, pospite mrvicama (sve sastojke izmešajte rukama) i ostavite da odstoje 15 minuta.
Premažite ivice jajetom i pecite u rerni na 180°C, 20–25 minuta, dok ne porumene.
Prijatno!
