GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane
Ovaj recept donosi toplinu, punoću ukusa i podseća na porodična okupljanja oko trpeze. Sastojci su jednostavni, priprema laka, a rezultat – neverovatno ukusan i sasvim sigurno će postati stalni deo vašeg porodičnog menija.
Sastojci:
- 1 kg goveđeg mesa za gulaš
- 3 velika glavice crnog luka, sitno sečena
- 3 čena belog luka, mlevena
- 1 kašika paradajz pirea
- 1,2 litra goveđe čorbe (bujona)
- 3 lovora lista
- 1 kg malih krompira, oljuštenih i prepolovljenih
- 4 šargarepe, oljuštene i sečene na kriške debljine 1 cm
- 2 kašičice slatke mlevene paprike
- 1 kašičica ljute paprike ili čilija
- 1 kašičica suvog timijana
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
- sveže sečen peršun (po želji, za serviranje)
Način pripreme:
U velikoj dubokoj šerpi zagrejte ulje i ispržite meso sa svih strana dok ne dobije lepu boju. Izvadite ga i ostavite sa strane. U istoj šerpi prodinstajte seckani crni luk oko 2 minuta, zatim dodajte beli luk i kratko propržite. Dodajte paradajz pire, promešajte i kratko pržite da se arome oslobode. Vratite meso u šerpu, sve dobro promešajte, pa prelijte goveđom čorbom. Dodajte lovorove listove, poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi oko 90 minuta. Nakon toga dodajte šargarepu, krompir, slatku i ljutu papriku, timijan, so i biber. Poklopite i kuvajte još 30 do 40 minuta, dok povrće ne omekša. Po želji, gulaš poslužite sa sečenim svežim peršunom.
Uživajte!
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)