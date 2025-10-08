GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane

Ovaj recept donosi toplinu, punoću ukusa i podseća na porodična okupljanja oko trpeze. Sastojci su jednostavni, priprema laka, a rezultat – neverovatno ukusan i sasvim sigurno će postati stalni deo vašeg porodičnog menija.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 kg goveđeg mesa za gulaš

3 velika glavice crnog luka, sitno sečena

3 čena belog luka, mlevena

1 kašika paradajz pirea

1,2 litra goveđe čorbe (bujona)

3 lovora lista

1 kg malih krompira, oljuštenih i prepolovljenih

4 šargarepe, oljuštene i sečene na kriške debljine 1 cm

2 kašičice slatke mlevene paprike

1 kašičica ljute paprike ili čilija

1 kašičica suvog timijana

so i biber po ukusu

ulje za prženje

sveže sečen peršun (po želji, za serviranje)

Način pripreme:

U velikoj dubokoj šerpi zagrejte ulje i ispržite meso sa svih strana dok ne dobije lepu boju. Izvadite ga i ostavite sa strane. U istoj šerpi prodinstajte seckani crni luk oko 2 minuta, zatim dodajte beli luk i kratko propržite. Dodajte paradajz pire, promešajte i kratko pržite da se arome oslobode. Vratite meso u šerpu, sve dobro promešajte, pa prelijte goveđom čorbom. Dodajte lovorove listove, poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi oko 90 minuta. Nakon toga dodajte šargarepu, krompir, slatku i ljutu papriku, timijan, so i biber. Poklopite i kuvajte još 30 do 40 minuta, dok povrće ne omekša. Po želji, gulaš poslužite sa sečenim svežim peršunom.

Uživajte!