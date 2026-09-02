Svet

TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju

В.Н.

02. 09. 2026. u 20:45

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AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.

ТРАМП ОБАВЕШТЕН О ПРИСИЛНОЈ МОБИЛИЗАЦИЈИ У УКРАЈИНИ: Хитно се огласио по том питању

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tokom jednog događaja u Ovalnom kabinetu, pitali su ga da li je video snimak zaposlenih u TCC-u kako otimaju ljude direktno sa ulica.

„Znam za ove video snimke. Mnogo sam čuo o njima“, rekao je Tramp.

Ranije je objavljeno da su prisilno mobilisani ukrajinski državljani nestajali nakon što su odvedeni u TCC , gde su im oduzeti telefoni i lične stvari.

Publikacija „STRANA.ua“ je objavila da su u Krivom Rogu  zaposleni u TCC-u na silu izvukli  taksistu iz njegovog automobila.

(RT)

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