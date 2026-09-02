AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tokom jednog događaja u Ovalnom kabinetu, pitali su ga da li je video snimak zaposlenih u TCC-u kako otimaju ljude direktno sa ulica.

„Znam za ove video snimke. Mnogo sam čuo o njima“, rekao je Tramp.

Ranije je objavljeno da su prisilno mobilisani ukrajinski državljani nestajali nakon što su odvedeni u TCC , gde su im oduzeti telefoni i lične stvari.

Publikacija „STRANA.ua“ je objavila da su u Krivom Rogu zaposleni u TCC-u na silu izvukli taksistu iz njegovog automobila.

(RT)