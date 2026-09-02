TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
Tokom jednog događaja u Ovalnom kabinetu, pitali su ga da li je video snimak zaposlenih u TCC-u kako otimaju ljude direktno sa ulica.
„Znam za ove video snimke. Mnogo sam čuo o njima“, rekao je Tramp.
Ranije je objavljeno da su prisilno mobilisani ukrajinski državljani nestajali nakon što su odvedeni u TCC , gde su im oduzeti telefoni i lične stvari.
Publikacija „STRANA.ua“ je objavila da su u Krivom Rogu zaposleni u TCC-u na silu izvukli taksistu iz njegovog automobila.
(RT)
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TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
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