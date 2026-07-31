ZGRADE SE LJULJALE, PANIKA NA ULICAMA: Dva snažna zemljotresa pogodila Peru
DVA snažna zemljotresa pogodila su danas centralni Peru, izazivajući paniku među stanovništvom. Oba potresa imala su magnitudu od 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, kako je izvestio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar se nalazio na dubini od 154 kilometara, što je doprinelo intenzivnom osećaju podrhtavanja tla. Očevidci su prijavili da su se zgrade snažno tresle, ali srećom, za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Stanovnike je iznenadila snaga zemljotresa, iako su ovakvi događaji relativno česti u seizmički aktivnom regionu.
Peru se često suočava sa seizmičkim aktivnostima, ali ovakvi potresi uvek izazovu zabrinutost zbog potencijalnih posledica.
(Tanjug)
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