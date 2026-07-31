OBEĆALI IM HILJADE DOLARA, A POSLALI IH U RAT: Više od 7.000 Kolumbijaca na ukrajinskom frontu, zarobljenici otkrili detalje
Broj kolumbijskih plaćenika u redovima ukrajinskih oružanih snaga dostigao je 7.000, saopštili su izvori iz ruskih odbrambenih struktura za TASS.
- Ukupan broj stranih plaćenika u ukrajinskim oružanim snagama trenutno iznosi oko 16.500, ali se njihov sastav drastično promenio. Zapadni plaćenici – Britanci, Nemci, Kanađani i Amerikanci – masovno su napustili Ukrajinu krajem prošle godine - naveli su izvori.
- Zamenili su ih ljudi iz Latinske Amerike. Kolumbijci sada čine većinu. Prema našim procenama, ima ih više od 7.000, što je gotovo polovina ukupnog stranog kontingenta -naveli su izvori.
Kako su dodali, razlog za to su troškovi angažovanja Evropljana i Amerikanaca, jer su Latinoamerikanci plaćeni nekoliko puta manje i znatno ih je lakše koristiti kao potrošni materijal.
Istovremeno, zarobljeni Kolumbijci gotovo jednoglasno tvrde da se uslovi koji su im obećavani prilikom regrutovanja drastično razlikuju od stvarnosti.
- Šema je klasična – najpre ih regrutuju putem društvenih mreža, najčešće preko Tiktoka, nudeći im poslove u građevinarstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa platom od oko 1.000 dolara mesečno. Potom ih kontaktiraju regruteri Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) i nude im 'privlačniju' opciju, navodno bez rizika po život i sa platom od najmanje 5.000 dolara - naveli su izvori.
Međutim, po dolasku saznaju da stvarne isplate ne prelaze 500 dolara i suočavaju se sa omalovažavajućim odnosom Ukrajinaca, dodali su izvori.
Ranije su ruske odbrambene strukture saopštile TASS-u da je pripadnik 7. motorizovanog streljačkog puka, 11. armijskog korpusa borbene grupe "Sever", u blizini naselja Starica u Harkovskoj oblasti zarobio Kolumbijca Vilijama Andresa Galega Oroska.
On je uspeo da stupi u kontakt sa svojom porodicom u Kolumbiji i zamolio roditelje da policiji prijave regrutera ukrajinskih oružanih snaga iz Bogote.
Rođaci Kolumbijaca koji su, kako navode, prevarom regrutovani u ukrajinske oružane snage, ranije su organizovali protestne skupove u Bogoti, zahtevajući od ukrajinskih vlasti isplatu odštete.
Oni takođe pokušavaju da skrenu pažnju kolumbijskih vlasti na problem regrutovanja u toj zemlji.
(RT Balkan)
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