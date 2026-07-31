ZELENSKI SLAVIO POBEDU, A TRAMP GA O'LADIO: Licenca za rakete „patriot“ ipak nije sigurna

TEK što je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski saopštio da je Donald Tramp prihvatio da Ukrajini odobri licencu za proizvodnju raketa-presretača za sistem "patriot", iz Bele kuće stigao je hladan tuš – američki predsednik doveo je taj scenario u pitanje.

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U intervjuu za "Fajnenšel tajms", Tramp je rekao da "nije siguran" da li će Vašington izdati Kijevu licencu za proizvodnju raketa, naglasivši da se ta mogućnost "razmatra"

- To je veoma izuzetno oružje i...moramo biti malo oprezni kome dajemo licence. Mi zapravo i ne licenciramo vojnu opremu - poručio je Tramp.

Njegova izjava predstavlja zaokret u odnosu na početak jula, kada je na samitu NATO-a u Turskoj najavio da će SAD izdati Ukrajini licencu za proizvodnju raketa "patriot".

Posle ovonedeljnog susreta u Beloj kući, Zelenski je tvrdio da je Tramp "prihvatio da će nam dati licence" i najavio mogućnost zajedničke proizvodnje sa američkim kompanijama "Lokid Martin" i RTX, koje proizvode rakete-presretače za ovaj sistem.

Sistem "patriot" smatra se ključnim za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, jer služi za presretanje ruskih balističkih raketa usmerenih ka Kijevu i drugim gradovima.

Tramp je, međutim, poručio da je njegov prioritet okončanje sukoba, a ne isporuka novog naoružanja.

- Jednostavno rečeno, želimo da se rat između Ukrajine i Rusije završi. Ne tražim rakete. Tražimo mir - rekao je američki predsednik.

On je ponovio da će njegovi specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof u narednim danima otputovati u Ukrajinu.

(RT Balkan)

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