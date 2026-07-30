ZAHUKTAVA SE U NEMAČKOJ: Fridrih Merc gubi podršku dok AfD jača

PRITISAK na nemačkog kancelara Fridriha Merca raste nakon rekonstrukcije vlade koja je izazvala nezadovoljstvo u redovima njegove stranke i otvorila pitanja o sposobnosti njegove vlade da se izbori sa rastom podrške krajnje desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD) uoči pokrajinskih izbora u septembru.

FOTO: AP Photo / Ebrahim Noroozi

Poslanici njegovog konzervativnog bloka CDU/CSU glasaće u sredu o izboru Torstena Fraja za novog šefa poslaničke grupe.

Iako se takvo glasanje obično smatra formalnošću, slabija podrška od očekivane mogla bi ponovo da usmeri pažnju na Merca nakon višednevnih unutarstranačkih sukoba.

Posle teške prve godine na vlasti, blok CDU/CSU zaostaje u anketama za krajnje desničarskim AfD-om, koji u septembru ima priliku da prvi put preuzme vlast na nivou jedne savezne pokrajine.

Fraj će imati ključnu ulogu u koordinaciji sa Socijaldemokratskom partijom(SPD), manjim partnerom u vladajućoj koaliciji, kako bi se sprovele reforme koje je Merc obećao radi oživljavanja privrednog rasta najveće evropske ekonomije.

Međutim, Mercova lična popularnost je veoma niska.

Prema anketi televizijske grupe RTL/ntv objavljenoj u utorak, samo 15 odsto ispitanika zadovoljno je njegovim radom, dok ga podržava svega 49 odsto pristalica njegove sopstvene stranke.

Isto istraživanje pokazalo je da je AfD prvi put prestigao konzervativce kada je reč o percepciji sposobnosti za rešavanje problema Nemačke.

"Događaji iz protekle nedelje značajno su narušili Mercov ugled unutar CDU-a", rekao je za Reuters član saveznog izvršnog odbora stranke.

Sam Merc smatra da će se situacija smiriti do septembra, kada će se Bundestag ponovo sastati i kada bi novi ministri trebalo da polože zakletvu.

"Pretpostavljam da će se strasti do septembra donekle stišati", rekao je kancelar.

Njegova pozicija znatno se razlikuje od položaja njegove konzervativne prethodnice i nekadašnje političke rivalke Angele Merkel, koja je tokom svojih 16 godina na čelu vlade redovno uživala veću popularnost od sopstvene stranke.

AfD vodi u anketama

U kratkom roku Mercova funkcija nije ozbiljno ugrožena, jer u stranci trenutno nema ozbiljne alternative, a odlazak Špana uklonio je jednog od potencijalnih rivala.

Ipak, AfD trenutno vodi u nacionalnim anketama sa 27 odsto podrške, dok su konzervativci iz CDU/CSU pali na 21 odsto - najniži rejting od prošlogodišnjih saveznih izbora.

(Telegraf)