UEFA PRELOMILA! Evo kada Crvena zvezda igra prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe
Evropska kuća fudbala UEFA potvrdila je termine utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Hapoel Ber Ševe u mađarskom Sombotheju u utorak od 19.30.
Nakon toga sledi revanš, takođe u utorak 11. avgusta na "Marakani", od 20 časova.
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