UEFA PRELOMILA! Evo kada Crvena zvezda igra prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe

NISU sagoreli od prevelike želje. Veoma motivisani rukometaši na startu Evropskog prvenstva do 18 godina u Beogradu nisu dozvolili Turcima da ih iznenade (34:25). „Orlići“ ne kriju da su ih navijači u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ i te kako motivisali da odigraju još bolje. I veruju naše nada da će iz meča u meč podizati svoju formu. Srbi večeras (19.30) u drugom kolu grupe B igraju sa Nemačkom, a u subotu (19.30) ih očekuje duel sa Italijanima.