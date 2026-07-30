Fudbal

UEFA PRELOMILA! Evo kada Crvena zvezda igra prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe

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30. 07. 2026. u 11:44

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Evropska kuća fudbala UEFA potvrdila je termine utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

УЕФА ПРЕЛОМИЛА! Ево када Црвена звезда игра први меч у квалификацијама за Лигу шампиона против Хапоел Бер Шеве

FOTO: N. Skenderija

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Hapoel Ber Ševe u mađarskom Sombotheju u utorak od 19.30.

Nakon toga sledi revanš, takođe u utorak 11. avgusta na "Marakani", od 20 časova.

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