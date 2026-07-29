ČESTITAM, JUNACI: Hitno se oglasio ministar odbrane Rusije - Palo ukrajinsko utvrđenje u DNR
MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov čestitao je pripadnicima 5. zasebne gardijske motorizovane brigade oslobođenje naselja Svetloje u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Hrabri i požrtvovani gardijci nastavljaju da ispunjavaju svoju vojničku dužnost, štiteći narod i našu zemlju od neprijatelja. Delujući skladno u okviru jedinica brigade, sigurno napredujete na dobropoljskom taktičkom pravcu, korak po korak približavajući dan naše zajedničke pobede nad neonacizmom - navodi Ministarstvo odbrane reči iz čestitke.
- Ministar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov uputio je čestitke komandi i pripadnicima 5. zasebne gardijske motorizovane brigade „A. V. Zaharčenko“ - navodi se u saopštenju.
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