NOVO RUSKO ORUŽJE Nebo i voda su sad zaključani: Plutajući štit štiti luke od napada iz vazduha i sa vode
U LENjINGRADSKOJ oblasti napravljena je eksperimentalna plutajuća platforma za zaštitu lučke infrastrukture i objekata za gorivo i energiju od bespilotnih čamaca i bespilotnih letelica, objavio je regionalni gubernator Aleksandar Drozdenko.
-Nakon analize neprijateljskih napada, postalo je jasno da je važno ojačati odbranu sa vode. Po mojim instrukcijama, stvorena je nova eksperimentalna plutajuća platforma. Ona je dizajnirana da zaštiti pomorske baze, lučku infrastrukturu i objekte za gorivo i energiju od savremenih pretnji, uključujući bespilotne čamce i bespilotne letelice, napisao je Drozdenko na svom kanalu na platformi Maks.
„Plot-40“, sistem za zaštitu neba Lenjingrada, predstavljen je gubernatoru u Viborgu.
Političar je napomenuo da trenutno u Rusiji nema sličnih platformi, a proizvodnja je u potpunosti lokalizovana u Lenjingradskoj oblasti. Dodao je da se takva rešenja stvaraju na inicijativu samih kompanija.
-Izgradnja prototipa je završena. Projekat je već dobio preliminarno odobrenje od nadležnog Pomorskog istraživačkog instituta, a danas su ga programeri prvi put demonstrirali na vodi, objavio je gubernator.
Bespilotni čamci, kako jurišni tako i izviđački, i druga specijalizovana odbrambena sredstva takođe su bili predstavljeni, zaključio je Drozdenko.
sputnikportal.rs
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