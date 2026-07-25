NOĆNI NAPAD NA RUSIJU: Povređeno pet osoba, PVO obarala dronove i rakete (VIDEO)
PET osoba je tokom noći povređeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je današnji regionalni guverner Jurij Šljušar.
- Noćni napad je imao teške posledice. Pet osoba je povređeno: četiri muškarca u Rostovu na Donu i jedan u Krasnosulinskom okrugu. Svim žrtvama je ukazana medicinska pomoć. Dvoje je hospitalizovano i ostaje u bolnici u Rostovu. Medicinsko osoblje čini sve što je potrebno - rekao je guverner u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Maks, prenosi TASS.
On je istakao da je Rostovska oblast sinoć bila izložena masovnom vazdušnom napadu i dodao da su ruske snage protivvazdušne odbrane uništile brojne ukrajinske bespilotne letelice i rakete, navodi agencija.
(Tanjug)
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