NOĆNI NAPAD NA RUSIJU: Povređeno pet osoba, PVO obarala dronove i rakete (VIDEO)

PET osoba je tokom noći povređeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je današnji regionalni guverner Jurij Šljušar.

Foto: Printskrin Iks/Filantrop_Group

- Noćni napad je imao teške posledice. Pet osoba je povređeno: četiri muškarca u Rostovu na Donu i jedan u Krasnosulinskom okrugu. Svim žrtvama je ukazana medicinska pomoć. Dvoje je hospitalizovano i ostaje u bolnici u Rostovu. Medicinsko osoblje čini sve što je potrebno - rekao je guverner u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Maks, prenosi TASS.

🔺🔥⚡️Tuto noc byly drony aktivní v oblastech Belgorod, Rostov a Luhansk. pic.twitter.com/0f6vjaLs0S — Filantrop_Group (@FGroup_CZE) July 25, 2026

On je istakao da je Rostovska oblast sinoć bila izložena masovnom vazdušnom napadu i dodao da su ruske snage protivvazdušne odbrane uništile brojne ukrajinske bespilotne letelice i rakete, navodi agencija.

(Tanjug)

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