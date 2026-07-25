Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

25. 07. 2026. u 08:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.00 Varnamo - Brage UG 3+ (1.55)

18.00 Servet - Bazel UG 3+ (1.45)
20.00 IMT Novi Beograd - Zemun UG 3+ (2.00)

 Ukupna kvota: 4.50

 

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