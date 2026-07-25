ITALIJA NA UDARU: Dva uzastopna zemljotresa izazvala paniku, građani u strahu proveli noć na ulicama
ZEMLjOTRES jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je tokom noći italijansku regiju Molize, a mnogi građani su iz predostrožnosti izašli na ulice.
Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), potres je registrovan neposredno posle ponoći, sa epicentrom u oblasti opštine Picone, u pokrajini Izernija, na granici sa Abrucom i Lacijom, na dubini od 10 kilometara, prenela je Ansa.
Potres, koji je trajao nekoliko sekundi, osetio se širom područja Izernije, kao i u pokrajinama Kjeti, L'Akvila i Kazerta.
Za sada nema prijavljene materijalne štete niti povređenih. U istom području u 3.41 čas registrovan je i drugi zemljotres, jačine 2,2 stepena Rihterove skale, na dubini od devet kilometara.
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