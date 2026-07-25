PRELOMNI SATI U BELOJ KUĆI: Tramp otkrio šta se dešava iza zatvorenih vrata

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država, Donald Tramp, izjavio je sinoć da Vašington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenio da Teheran postaje "sve ozbiljniji" u razgovorima, ali je naglasio da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima.

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- Trenutno razgovaramo sa njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji kako dani prolaze, možda iz očiglednog razloga. Ali trenutno razgovaramo sa njima - rekao je Tramp u obraćanju novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

On je dodao da Iran još nije spreman da zaključi sporazum, ali da postoji mogućnost pregovora. Iran još nije spreman za dogovor, ali razgovaramo sa njima i možemo da pregovaramo - rekao je Tramp.

Američki predsednik je naveo da SAD imaju dve mogućnosti kada je reč o Iranu - nastavak vojnih udara i uništavanje iranskih kapaciteta ili postizanje sporazuma kroz pregovore.

- Imamo dve opcije kada je reč o Iranu: ili ćemo nastaviti vojne udare i uništiti njegove sposobnosti ili ćemo postići sporazum. Trenutno pregovaramo sa njima - rekao je Tramp.

Američki predsednik je, prenosi AP, dodao da su "gotovo svi" uključeni u razgovore sa Iranom, navodeći da u pregovorima učestvuju potpredsednik SAD Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i "mnogo drugih ljudi".

- Videćemo šta će iz toga proizaći - rekao je predsednik SAD.

Tramp je istovremeno istakao i da mu se "ne žuri" i da ne oseća pritisak da okonča rat u Iranu zbog predstojećih izbora za Kongres SAD u novembru. On je rekao i da neće dozvoliti da rastu cene gasa i inflacija utiču na njegovu odluku o ratu u Iranu.

- Moramo to da uradimo kako treba - rekao je Tramp, dodajući da će se "izbori pobrinuti sami za sebe".

Američki predsednik je, između ostalog, odbio da odgovori na pitanje novinara da li bi uništavanje elektrana i mostova u Iranu predstavljalo ratni zločin.

- Neću da odgovorim na to pitanje. Iz kog ste medija? - rekao je Tramp novinaru.

Kada je novinar odgovorio da radi za "Njujork tajms", američki predsednik je uzvratio da je znao.

- Pretpostavio sam. Propali "Njujork tajms" - kazao je Tramp.

On je sinoć izjavio i da nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom neće biti zaključen dok ta zemlja ne pristupi Avramovim sporazumima o normalizaciji odnosa sa Izraelom.

Tramp je iz Ovalnog kabineta naručio da niko iz njegove administracije nije preduhitrio odluku o sporazumu sa Saudijskom Arabijom.

- Ne, niko nije istupio pre vremena. Samo kažem da, da bi se to dogodilo, Saudijska Arabija mora da bude članica Avramovih sporazuma, koji su bili veoma uspešni - rekao je Tramp, prenosi Si-En-En.

Govoreći o mogućnosti normalizacije odnosa Rijada i Izraela, Tramp je rekao da Saudijska Arabija ranije nije želela taj korak zbog Irana.

- Oni i drugi nisu želeli da urade zbog problema koji su imali sa Iranom.Taj problem više ne postoji, tamo više nema velike sile - rekao je Tramp.

On je ocenio da je uslov pristupanja Avramovim sporazumima "veoma važan za budućnost Bliskog istoka" i dodao da će se Saudijska Arabija "u jednom trenutku pridružiti" tom sporazumu.

Njegova izjava usledila je nakon navođenja CNN-a da je američki predsednik obustavio nuklearni sporazum sa Rijadom kao što je ministar energetike postigao sve snage zbog dogovora Ministarstva energetike zbog postignutog dogovora. na račun prvobitnih uslova.

Predsednik SAD je sinoć izjavio i da će njegova administracija uvesti "velike carine" Meksiku zbog pojave parazita koji izazivaju dijareju, a koji je pronađen u zelenoj salati proizvedenoj u toj zemlji i povezan sa oboljenjima u devet američkih saveznih država.

Odgovarajući na pitanje kada će ponovo biti bezbedno jesti zelenu salatu, Tramp je rekao da će SAD "uvesti veliku carinu Meksiku zbog salate".

- Uvešćemo velike carine Meksiku zbog salate. Takođe ćemo uvesti carine Kanadi zbog dima - rekao je Tramp, misleći na dim koji se sa stotina šumskih požara u Kanadi širi prema SAD usled vetra.

Američki predsednik je dodao da će njegova administracija razgovarati sa Kanadom zbog posledica požara koji su, kako je rekao, izazvali probleme u SAD. „Nikada nismo imali ovaj problem.

Odjednom imamo ovaj problem sa Kanadom. Moraćemo da razgovaramo sa njima o tome", rekao je Tramp.

Na pitanje šta bi pre izabrao, problem sa salatom ili dimom iz Kanade, Tramp je odgovorio da bi "izabrao dim", dodajući da je dim uticao i na događaj njegove ćerke.

- Dim je poremetio plivačko takmičenje moje ćerke. Zatvorio je i veliki broj zemalja - rekao je američki predsednik.

Tramp je naveo da je od Kanade zatražio da preduzme mere kako bi se rešio problem dima od požara koji prelazi granicu.

Sinoć je izjavio i da Venekuela još nije spremna za održavanje izbora nakon svrgavanja predsednika Nikolase Madure u akciji američkih snaga, ocenivši da je u toj zemlji ostvaren značajan napredak i da će izbori biti održani u ovom kabinetu, a da bi u Venecueli mogli da budu održani izbori,

Tramp je rekao da za to "još nije pravo vreme", prenosi NBC njuz.

- Još nije spreman za izbore, ali će u jednom trenutku biti - rekao je Tramp.

Govoreći o privremenoj vlasti u Karakasu, Tramp je pohvalio vršiteljku dužnosti predsednice Venekuele Delsi Rodriges.

- Delsi radi fantastičan posao - rekao je Tramp.

On je dodao da Venecuela sada ostvaruje veći prihod nego ikada ranije i naveo da od toga korist imaju Sjedinjene Američke Države.

- Venecuela sada zarađuje više novca nego ikada ranije, ai mi dobijamo značajan deo zbog naših napora - rekao je Tramp.

Na kraju obraćanja, Tramp je pomenuo i uspehe Venecuele na izborima za Mis Univerzuma,podsetivši da je nekada bio vlasnik tog takmičenja.

(Tanjug)

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