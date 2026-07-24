TENISKI SVET JE ZGROŽEN! Organizatori Olimpijskih igara doneli šokantnu odluku
Teniska elita pred nemogućom misijom!
Organizatori Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine stavili su vrhunske teniserke i tenisere pred izuzetno težak zadatak, pošto razmak između finala Vimbldona i početka olimpijskog turnira iznosi svega tri dana.
Olimpijske igre počinju 14. jula, dok Vimbldon još uvek bude trajao. Finale u Londonu zakazano je za 16. jul, dok borbe za olimpijske medalje počinju već 19. jula. Nikada u istoriji razmak između kraja londonskog grend slema i starta najveće sportske smotre nije bio ovoliko kratak.
Finalisti Vimbldona imaće manje od 72 sata da prebrode tri ogromne prepreke. Let preko pola sveta donosi neizbežan džet-leg i prilagođavanje na vremensku razliku od osam sati između Londona i Los Anđelesa. Prelazak iz umerenog Londona u znatno topliji i vlažniji kalifornijski jul. Ekspresni prelazak sa vimbldonske trave na olimpijski beton.
Kada se uračunaju obaveze prema medijima i tradicionalni šampionski bal u Londonu, igračima će ostati jedva jedan dan za let, san i minimalan trening. Ovako zgusnut raspored dramatično povećava rizik od povreda, pa ne treba da čudi ako mnogi asovi odustanu od nastupa ili ako u Los Anđelesu vidimo senzacionalne rezultate.
Inače, titule olimpijskih šampiona osvojene u Parizu 2024. godine bi u ovim ekstremnim uslovima trebalo da brane Novak Đoković i Ćinven Dženg.
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