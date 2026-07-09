IRAN SE OGLASIO POSLE NAPADA SAD: Poruka odjeknula svetom

MINISTARSTVO spoljnih poslova zemlje ponovilo je odlučnost iranskog naroda da brani svoj teritorijalni integritet.

Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

- Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osuđuje agresivne napade američke terorističke vojske, koji nesumnjivo predstavljaju teške ratne zločine - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu ministarstva .

U tom smislu, Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike još jednom je naglasilo „odlučnost hrabrog iranskog naroda da brani teritorijalni integritet, suverenitet i bezbednost“ svoje zemlje.

Ranije je portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur izvestio da je pet iranskih provincija pogođeno američkim napadima 8. i 9. jula. Rekao je da je 14 iranskih stanovnika poginulo, a 78 je povređeno.

(TASS)

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