Svet

IRAN SE OGLASIO POSLE NAPADA SAD: Poruka odjeknula svetom

V.N.

09. 07. 2026. u 11:12

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MINISTARSTVO spoljnih poslova zemlje ponovilo je odlučnost iranskog naroda da brani svoj teritorijalni integritet.

ИРАН СЕ ОГЛАСИО ПОСЛЕ НАПАДА САД: Порука одјекнула светом

Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

- Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osuđuje agresivne napade američke terorističke vojske, koji nesumnjivo predstavljaju teške ratne zločine - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu ministarstva .

U tom smislu, Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike još jednom je naglasilo „odlučnost hrabrog iranskog naroda da brani teritorijalni integritet, suverenitet i bezbednost“ svoje zemlje.

Ranije je portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur izvestio da je pet iranskih provincija pogođeno američkim napadima 8. i 9. jula. Rekao je da je 14 iranskih stanovnika poginulo, a 78 je povređeno.

(TASS)

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