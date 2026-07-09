OGLASILA SE IRANSKA GARDA: Pogodili smo komandni centar SAD i bazu Al-Azrak u Jordanu
IRAN je lansirao 10 balističkih raketa na američki komandni centar na Bliskom istoku, kao i na američku vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu, saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC).
- Kao rezultat lansiranja 10 balističkih raketa, pogođeni su neprijateljski komandni i kontrolni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovna baza Al-Azrak u Jordanu - navodi se u saopštenju IRGC-a, prenosi Irna.
Američka vojska je sinoć pokrenula novi niz snažnih udara na Iran.
Centralna komanda SAD saopštila je da je to odmazda za iranske akcije protiv komercijalnih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz.
Iranska vojska je izvestila o novim udarima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, a iranske vlasti su optužile Vašington za kršenje sporazuma o prekidu vatre.
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