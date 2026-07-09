KAKAV OBRT! Novak Đoković i Janik Siner ne izlaze na teren kada je ceo svet očekivao
ODLUKA je pala!
Ovo je iznenadilo sve ljubitelje tenisa, jer se očekivalo da prvi meč igarju Srbin i Italijan, jer su dan pre igrali u odnosu na Nemca i Britanca, ali...
Večernji termin rezervisan je za veći spektakl. Novak Đoković je tako dobio još malo vremena za oporavak. Podsećamo, Siner je svoj četvrtfinalni meč završio još u utorak popodne, oko 17 časova, a na terenu se zadržao svega dva sata i 35 minuta.
Sa druge strane, Đoković je morao da prođe kroz pravi vimbldonski pakao i maraton koji je trajao čak pet sati i 15 minuta, a duel je završio tik pred ponoć, nekoliko minuta pre policijskog časa u Londonu. Ukupno, Siner je imao 70 sati da se propremi za meč sa Novakom, a naš teniser 63!
To znači da je Siner u startu dobio ogromnu prednost u vremenu za regeneraciju tela i pripremu taktike, a odluka da Novak igra u drugom terminu u petak dala mu je dodatni prostor za prepodnevni odmor i pripremu pred izlazak na travu.
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