KAKAV OBRT! Novak Đoković i Janik Siner ne izlaze na teren kada je ceo svet očekivao

ODLUKA je pala!

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia





Ovo je iznenadilo sve ljubitelje tenisa, jer se očekivalo da prvi meč igarju Srbin i Italijan, jer su dan pre igrali u odnosu na Nemca i Britanca, ali...

Večernji termin rezervisan je za veći spektakl. Novak Đoković je tako dobio još malo vremena za oporavak. Podsećamo, Siner je svoj četvrtfinalni meč završio još u utorak popodne, oko 17 časova, a na terenu se zadržao svega dva sata i 35 minuta.

Sa druge strane, Đoković je morao da prođe kroz pravi vimbldonski pakao i maraton koji je trajao čak pet sati i 15 minuta, a duel je završio tik pred ponoć, nekoliko minuta pre policijskog časa u Londonu. Ukupno, Siner je imao 70 sati da se propremi za meč sa Novakom, a naš teniser 63!

To znači da je Siner u startu dobio ogromnu prednost u vremenu za regeneraciju tela i pripremu taktike, a odluka da Novak igra u drugom terminu u petak dala mu je dodatni prostor za prepodnevni odmor i pripremu pred izlazak na travu.