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SNIMAK ŠOKIRAO FINCE: Kada su videli gde je Hamnei, hitno su reagovali (VIDEO)

T.J.

09. 07. 2026. u 15:47

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JEDAN finski trgovački lanac pokrenuo je internu istragu nakon što se na snimcima s pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, u iračkom gradu Karbali, pojavio rashladni kamion s njihovom oznakom.

СНИМАК ШОКИРАО ФИНЦЕ: Када су видели где је Хамнеи, хитно су реаговали (ВИДЕО)

Ahmad AL-RUBAYE / AFP / Profimedia

Naime, na kamionu je bila oznaka koja nalikuju vizualnom identitetu njihovog maloprodajnog lanca.

Na videosnimcima agencije Rojters vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju zadnja vrata vozila. 

Iz tovarnog prostora izlazi hladna para, a muškarci odeveni u crno iznose čelični kovčeg prekriven iranskom zastavom. 

Rojters navodi da je reč o Hamneijevom kovčegu.

Zbunjeni zvaničnici finskog trgovačkog lanca poručili su da su za slučaj saznali tek nakon što su se snimci pojavili u medijima, naglasivši da kompanija nema nikakvu direktnu povezanost s vozilom, piše "Helsinski tajms".

Objasnili su da oni ne poseduju sopstvene kamione za prevoz robe, već prevoz obavljaju ugovoreni logistički partneri.

(B92)

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