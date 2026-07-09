MANDIĆU STIGLA BRUTALNA PORUKA: Okanite se marketinškog srbovanja

ČLAN Predsedništva Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića i predsednik Opštinskog odbora te stranke u Nikšiću, Zoran Čolaković, saopštio je da borba za srpski jezik u Crnoj Gori nije sezonska tema, već životna borba ispisana sudbinama 27 nikšićkih profesora koji su 2004. godine ostali bez posla braneći svoj identitet.

Foto: SAVO PRELEVIC/AFP/Profimedia

- Kao predsednik Opštinskog odbora Demokratske narodne partije u Nikšiću, ali pre svega kao sin Radovana Čolakovića, profesora srpskog jezika nikšićke gimnazije, koji je 2004. godine ostao bez posla i egzistencije samo zato što je branio ime svog jezika i dostojanstvo svoje struke, imam profesionalnu i duboko ličnu obavezu da se oglasim povodom najnovijih političkih dešavanja - naveo je Čolaković.

Kako kaže, za njega i njegovu porodicu, borba za srpski jezik nije sezonska tema, niti politička platforma koja se izvlači iz fioke pred izbore.

- To je životna borba ispisana sudbinama 27 profesora iz Nikšića i svih onih građana koji su zbog svog identiteta trpeli nepravdu i progon. Upravo zato, naša partija, Demokratska narodna partija, je na glasanju ustavnih promena bila principijelno i striktno PROTIV”, naveo je Čolaković, prenosi podgorički portal Adria.

Foto: DNP Crna gora Zoran Čolaković

Njihov stav je, kazao je, jasan i od njega ne odstupaju ni za milimetar.

- Nećemo podržati nikakve izmene Ustava u kojima se ne nalazi rešenje za srpski jezik. Zalažemo se i zalagaćemo se za promene koje će srpskom jeziku, jeziku kojim govori ubedljiva većina građana Crne Gore, konačno vratiti status službenog jezika i potpuno ga izjednačiti sa takozvanim crnogorskim jezikom. Svaki polovičan korak ili ignorisanje ove činjenice je za nas neprihvatljivo - istakao je.

U ovoj borbi, navodi, koja zahteva kičmu, hrabrost i odsustvo svakog trulog kompromisa, sa ponosom ističe da slede njihovog predsednika Milana Kneževića.

- On je na političkoj sceni Crne Gore dokazao da je istinski, beskompromisni borac za prava srpskog naroda, čovek koji nikada nije ustuknuo niti trgovao našim svetinjama, identitetom i jezikom. Njegova nepokolebljivost nam pruža jasan putokaz kako se brani dostojanstvo naroda u institucijama sistema - naveo je.

Foto: Printskrin Milan Knežević

Svedoci smo, ističe, da se, dok ta partija na čelu sa Milanom Kneževićem na jelu pokazuje šta znači držati do reči, na političkoj sceni i dalje se čuju samo glasne parole i marketinški slogani.

- Naši dojučerašnji koalicioni partneri mašu krilaticom o "srpskom odgovoru", pokušavajući da na emocijama naroda uberu brze političke poene. Ipak, dan izglasavanja Ustavnih promjena ih je potpuno ogolio, pa ih sa ovog mesta moram podsetiti: istinski 'srpski odgovor' se ne daje na plakatima, u marketinškim agencijama i sedenjem u Vladi bez zalaganja za naš jezik - ukazao je Čolaković i istakao da su istinski "srpski odgovor" dali oni profesori i građani 2004. godine koji su izabrali ulicu umesto ponuđenog kompromisa sa neistinom.

- Pravi odgovor se daje delima, rukom podignutom protiv loših rešenja, amandmanima i stavom kakav pokazuje Milan Knežević, a ne deklarativnim junačenjem, dok se u praksi pristaje na mrvice i političku kozmetiku. ​Pozivamo doskorašnje partnere da se okanu marketinškog srbovanja za jednokratnu upotrebu i da nam se pridruže na jedinom ispravnom putu – putu konkretne, beskompromisne borbe za punu ravnopravnost. Vreme je da umesto političkih igara ponudimo ozbiljnost i da jednom za svagda obezbedimo status kakav naš jezik, naše pismo, naša trobojka i naš narod zaslužuju. Na to nas obavezuje prošlost, ali pre svega budućnost naše dece - zaključio je Čolaković.

(Tanjug)

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