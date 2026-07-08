"NEĆE PROĆI NEKAŽNJENO!" Lete rakete, odjekuju eksplozije, mir na Bliskom istoku nije ni na vidiku

CENTRALNA komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTKOM) saopštila je da je u ponedeljak uveče počela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia

Iranski mediji istovremeno su preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije.

CENTKOM je u objavi na Iksu napisala da je cilj da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke brodove koji su prevozili civile u međunarodnom plovnom putu.

Američka vojska je ocenila je da je "iranska agresija" bila ničim izazvana, opasna i da predstavlja jasno kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u odgovoru na, kako navodi, američke vazdušne napade na ciljeve u južnom Iranu, izveo zajedničku raketnu i operaciju bespilotnim letelicama, tokom koje je pogođeno 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu.

Iranske vojne vlasti poručile su da će na američke napade odgovoriti "razorno" i da neće dozvoliti Vašingtonu da se meša u upravljanje Ormuskim moreuzom, prenosi Tanjug.

Foto: Tanjug/AP

U saopštenju koje je prenela iranska agencija Tasnim, IRGC je naveo da su američke snage u ranim jutarnjim satima izvele vazdušne udare na više priobalnih baza i civilnih objekata u provincijama Hormozgan i Mahšar, ocenjujući da je time prekršeno primirje i sporazum postignut u Islamabadu. Prema tvrdnjama IRGC-a, u početnom odgovoru na te napade, pomorske i vazduhoplovne snage korpusa pogodile su 85 važnih američkih vojnih ciljeva, uključujući objekte u luci Port Salman, bazu Pete flote američke mornarice u Bahreinu i vazduhoplovnu bazu Ali Salem u Kuvajtu.

IRGC je takođe saopštio da je tokom operacije oboren američki dron MQ-9 koji je, kako navodi, pokušao da se umeša u dejstva iranskih snaga. Portparol IRGC-a Hosein Mohbi rekao je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili američku bespilotnu letelicu iznad oblasti Ormuz u provinciji Bušer.

Najviše operativno telo iranskih oružanih snaga, centralni štab Hatam al-Anbija, saopštio je da će Islamska Republika pružiti "razorni odgovor" na najnovije američke napade i poručio je da "američki terorizam" neće ostati bez odgovora.

U saopštenju je navedeno da pokušaji Sjedinjenih Američkih Država da se mešaju u pitanja plovidbe kroz Ormuski moreuz "ni pod kojim okolnostima neće ostati nekažnjeni", i da je jedina bezbedna ruta za prolazak trgovačkih brodova i naftnih tankera kroz moreuz ona koju određuje Iran, prenosi Press TV.

Iranska vojna komanda je ocenila da američki napadi predstavljaju kršenje obaveza Vašingtona iz memoranduma o razumevanju koji je, prema navodima Teherana, potpisan prošlog meseca. Zvaničnici lučke administracije u Hormozganu saopštili su da su projektili pogodili ribarski mol u Bandar Abasu, izazvavši požar na većem broju civilnih ribarskih plovila.

U saopštenju iranske vojske je navedeno i da su najnoviji napadi izvedeni u trenutku kada se održavaju pogrebne ceremonije za ubijenog vrhovnog vođu Islamske revolucije ajatolaha Alija Hamneija. Iranske vlasti su ocenile da je veliki odziv građana na ceremonijama predstavljao pokazatelj podrške Hamneiju i, kako navode, "politički poraz" Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

Savetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezaei rekao je za Rojters da predsednik SAD Donald Tramp namerava da ponovo napadne Iran, ali je poručio da je Teheran "potpuno spreman za takav scenario".

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