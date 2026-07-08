"ERA MALTRETIRANJA I IZNUDE JE ZAVRŠENA" Iran optužuje SAD za kršenje Memoranduma

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf optužio je danas Sjedinjene Američke Države da krše Memorandum o razumevanju i poručio da je era maltretiranja i iznude završena.

Foto: Li Ying/Xinhua News/Profimedia

O objavi na društvenoj mreži X, Kalibaf je nabrojao koja su sve značajna kršenja Memoranduma počinile SAD.

- Kršenje iranskih prilagođavanja u moreuzu, stalne pretnje daljim udarima, ponovno uspostavljanje sankcija za naftu, napadi na južni Iran, nastavak cionističke agresije na Liban - naveo je on.

Kako je rekao, "era maltretiranja i iznude je završena".

- To ne vodi nikuda. Mi se ne predajemo - zaključio je Kalibaf.

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da je u ponedeljak uveče započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski mediji istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije.

U međuvremenu, iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je potez američkog Ministarstva finansija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte, navodeći da je tom odlukom prekršen Memorandum o razumevanju za okončanje rata.

(Tanjug)