Svet

KAMERE ZABELEŽILE SUSRET MAKRONA I EMINE ERDOGAN: Svi bruje o ovom potezu francuskog predsednika (VIDEO)

Танјуг

08. 07. 2026. u 07:49

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pokušao je da poljubi ruku supruge turskog predsednika Emine Erdogan prilikom njihovog susreta u Ankari uoči samita NATO, ali mu ona to nije dozvolila, preneli su danas turski mediji.

КАМЕРЕ ЗАБЕЛЕЖИЛЕ СУСРЕТ МАКРОНА И ЕМИНЕ ЕРДОГАН: Сви брује о овом потезу француског председника (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Metin Aktaş, Pool Photo via AP)

Makron je doputovao u Ankaru radi učešća na samitu NATO i prisustvovao je svečanoj večeri priređenoj za šefove država i vlada i njihove supružnike, prenosi portal Haberler.

Na ulazu u Predsednički kompleks dočekali su ga predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga Emine Erdogan.

Prema snimcima objavljenim u medijima i na društvenim mrežama, Makron je tokom pozdravljanja pokušao da poljubi ruku Emine Erdogan, koja je povukla ruku i nije prihvatila taj gest.

Turski portal navodi da je taj trenutak zabeležen kamerama tokom zvaničnog dočeka učesnika samita.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i njegova supruga priredili su u Ankari prijem i svečanu državnu večeru za šefove država i vlada i njihove supružnike koji učestvuju na 36. samitu NATO.

Na prijemu u Predsedničkom kompleksu okupili su se lideri 32 članice NATO, kao i predstavnici partnerskih zemalja iz indo-pacifičkog regiona – Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje, kao i drugi pozvani zvaničnici.

Erdogan i njegova supruga dočekali su goste ispred glavne zgrade Predsedničkog kompleksa, gde su se pojedinačno pozdravili sa svakim od njih i fotografisali za zajedničku fotografiju, na kojoj su Makron i njegova supruga Brižit Makron stajali su sa desne strane Erdogana i njegove supruge, dok je američki predsednik Donald Tramp bio sa njihove leve strane.

Tokom prijema služena su jela turske kuhinje, a dolazak lidera pratili su nastupi vojnog orkestra Oružanih snaga Turske i tradicionalnog vojnog ansambla Mehter.

Samit u Ankari okupio je lidere Alijanse radi razgovora o jačanju evropskih odbrambenih kapaciteta, ciljevima u oblasti izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.

To je drugi samit NATO koji se održava u Turskoj, nakon skupa u Istanbulu 2004. godine. Pored plenarnih zasedanja, predviđeni su i bilateralni sastanci turskih zvaničnika sa predstavnicima savezničkih država.

Erdogan je u utorak odvojeno razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, premijerom Kanade Markom Karnijem i predsednikom Finske Aleksanderom Stubom.

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