Svet

ŠOK U EVROPI: NATO povlači potez koji menja sve

T.J.

30. 06. 2026. u 10:27

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NEMAČKI ministar odbrane, Boris Pistorijus, izjavio je danas da uspostavljanje dodatnog NATO štaba za odbranu Baltika predstavlja dokaz odlučnosti Alijanse da brani "svaki centimetar savezničke teritorije".

ШОК У ЕВРОПИ: НАТО повлачи потез који мења све

Foto: BERND VON JUTRCZENKA/AFP/Profimedia

Govoreći u Estoniji na NATO ceremoniji, Pistorijus je ocenio da je reč o "vidljivoj i snažnoj demonstraciji jedinstva, spremnosti NATO-a i kolektivne odlučnosti" za odbranu članica, preneo je Rojters.

Na ceremoniji je komanda nad savezničkim kopnenim snagama u Letoniji i Estoniji predata nemačko-holandskom korpusu.

Do sada su NATO snage u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i severnoj Poljskoj bile pod jedinstvenom komandom multinacionalnog štaba sa sedištem u poljskom Ščećinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Kurti uz NATO opoziciju

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