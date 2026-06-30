ŠOK U EVROPI: NATO povlači potez koji menja sve

NEMAČKI ministar odbrane, Boris Pistorijus, izjavio je danas da uspostavljanje dodatnog NATO štaba za odbranu Baltika predstavlja dokaz odlučnosti Alijanse da brani "svaki centimetar savezničke teritorije".

Foto: BERND VON JUTRCZENKA/AFP/Profimedia

Govoreći u Estoniji na NATO ceremoniji, Pistorijus je ocenio da je reč o "vidljivoj i snažnoj demonstraciji jedinstva, spremnosti NATO-a i kolektivne odlučnosti" za odbranu članica, preneo je Rojters.

Na ceremoniji je komanda nad savezničkim kopnenim snagama u Letoniji i Estoniji predata nemačko-holandskom korpusu.

Do sada su NATO snage u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i severnoj Poljskoj bile pod jedinstvenom komandom multinacionalnog štaba sa sedištem u poljskom Ščećinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Kurti uz NATO opoziciju