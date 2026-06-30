PAO ISTORIJSKI DOGOVOR: Amerika slavi, a u EU hitno aktivirana tajna klauzula protiv Donalda Trampa

EVROPSKA unija će od sutra ukinuti carine na većinu industrijskih i poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država, u skladu sa trgovinskim sporazumom postignutim prošle godine sa Vašingtonom, saopštila je danas Evropska komisija.

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Propis kojim se sprovodi ta obaveza objavljen je danas u Službenom listu Evropske unije, a na snagu stupa u sredu. Portparol Evropske komisije za trgovinu Olof Gil izjavio je da je Evropska unija ispunila obećanje preuzeto trgovinskim sporazumom i ocenio da je to "dobra vest za transatlantske odnose", preneo je Figaro.

Ukidanje carina predstavlja glavnu obavezu koju je Evropska unija preuzela prošlog leta tokom pregovora u Turnberiju u Škotskoj, zauzvrat za ograničavanje američkih carina na uvoz robe iz EU na 15 odsto. Američki predsednik Donald Tramp ranije je kritikovao spor proces ratifikacije u Evropskoj uniji i od evropskih partnera zatražio da sporazum sprovedu do 4. jula, kada se u SAD obeležava 250 godina od proglašenja nezavisnosti.

U kompromisu koji je u maju postignut sa državama članicama, poslanici Evropskog parlamenta izborili su unošenje posebne klauzule, prema kojoj će trgovinski sporazum automatski prestati da važi krajem 2029. godine, po isteku mandata Donalda Trampa, osim ako do tada ne bude doneta odluka o njegovom produženju.

Evropska komisija će, takođe, imati mogućnost da suspenduje primenu sporazuma ukoliko Tramp do kraja godine ne ukine dodatne carine od 50 odsto na stotine proizvoda koji sadrže čelik i aluminijum. Govoreći o tome, Gil je rekao da se razgovori sa američkom administracijom nastavljaju.

- Konstruktivni razgovori nastavljaju se na tehničkom i političkom nivou - rekao je Gil i dodao da će Evropska komisija nastaviti saradnju sa SAD kako bi sve obaveze preuzete prošlog avgusta bile sprovedene u dobroj veri.

(Tanjug)

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