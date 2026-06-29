ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: "Osetilo se kratko ali jako"
ZEMLjOTRES magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 29. juna 2026 u 07:36 časova, na području Albanije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.64 i dužine 20.63, na 13 kilometara od Korče i 70 kilometara od Elbasana.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
"Osetilo se kratko ali jako", samo su neki od komentara koje su ostavljali ljudi na platformi EMSC.
(Telegraf)
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