Svet

ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: "Osetilo se kratko ali jako"

В.Н.

29. 06. 2026. u 08:10

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ZEMLjOTRES magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 29. juna 2026 u 07:36 časova, na području Albanije.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО АЛБАНИЈУ: Осетило се кратко али јако

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.64 i dužine 20.63, na 13 kilometara od Korče i 70 kilometara od Elbasana.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

"Osetilo se kratko ali jako", samo su neki od komentara koje su ostavljali ljudi na platformi EMSC.

(Telegraf)

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