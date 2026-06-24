HITAN SASTANAK U BELOJ KUĆI: Rute stiže kod Trampa pred ključni samit NATO-a

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute sastaće se danas u Beloj kući sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, pred samit NATO-a zakazan za 7. i 8. jul u Ankari.

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Tramp je poslednjih meseci kritikovao NATO zbog, kako smatra, nedovoljne podrške američkim akcijama na Bliskom istoku i više puta dovodio u pitanje obim američkih obaveza prema savezu.

Američki ministar odbrane Pit Hegset prošle nedelje je najavio šestomesečnu reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi, što bi moglo da dovede do smanjenja broja vojnika, preneo je Rojters.

Rute, koji od stupanja na dužnost nastoji da očuva jedinstvo saveza i održi bliske odnose sa Trampom, rekao je da će predsedniku preneti podatke o povećanom angažovanju evropskih saveznika i rastu izdvajanja za odbranu.

- Stotine američkih aviona poletele su iz baza širom Evrope kako bi podržale američke operacije, a saveznici povećavaju ulaganja u odbranu - rekao je Rute u intervjuu za Foks njuz.

Portparolka NATO-a Alison Hart saopštila je da će predstojeći samit biti fokusiran na sprovođenje prošlogodišnjih obaveza saveznika, uključujući povećanje vojnih izdvajanja, jačanje odbrambene industrije i nastavak podrške Ukrajini.

Na prošlogodišnjem samitu lideri NATO-a su podržali plan da države članice u narednoj deceniji izdvajaju pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu i povezane bezbednosne potrebe.

(Tanjug)

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