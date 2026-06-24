SKROMNI ENGLEZI I PARKIRANI "AUTOBUS" GANE: Nakon goleade protiv Hrvatske, selekcija Tomasa Tuhela podbacila

Fudbaleri Engleske i Gane odmerili su snage u drugom kolu grupe L Mundijala i odigrali bledih 0:0.

Foto: AP Photo/Charlie Krupa

Uspavanka Engleske i Gane. Tokom prvog poluvremena niti jedna jedina velika šansa nije viđena, samo nekoliko pokušaja Engleza koji su bili totalno bezopasni.

U nastavku je otprilike isti princip igre bio obe ekipe. Tim Tomasa Tuhela je držao loptu a Gana pokušavala na kontra-napad. To im se "isplatilo" u 79. minutu kada su mogli da dođu do prednosti. Međutim nisu, a samo nekoliko minuta kasnije su mogli da budu kažnjeni za taj promašaj. Naime O' Rajli je šutirao glavom, pogodio prečku, lopta se odbila Kejnu koji se našao sam ali za njega neočekivano loše šutirao preko prečke. Do kraja nije bilo većih uzbuđenja i meč se završio najnepopularnijim fudbalskim rezultatom.

Nakon dva kola u ovoj grupi Gana i Engleska imaju po četiri boda, dok Hrvatska i Panama bez bodova. Oni će svoj međusobni susret odigrati od 01.00 časova po našem vremenu.

Engleska - Gana (kraj, 0:0)

Kraj meča!

90' Gotova je utakmica najnepopularnijim fudbalskim rezultatom, 0:0

86' KAKAV PROMAŠAJ HARIJA KEJNA! O Rajli je glavom uputio udarac, pogodio prečku, lopta se odbila do Kejna koji je ostao sam na 7-8 metara od gola i iz "voleja" raspalio visoko preko gola. Ovo se fudbaleru Bajerna baš retko dešava.

79' - Imaće Gana za čime da žali! Nova kontra Afrikanaca, Adu je izašao sam ispred Pikforda, ali je oklevao i na kraju nije ni šutnuo. Konsa je neoprezno startovao, ponadali su se Ganjani da će možda dobiti i penal, ali je Martines samo odmahnuo rukom i sviran je ofsajd na kraju u kom se našao Semenjo.

70' Nakon centaršuta Maduekea najviše u šeasnaestercu skače Saka i glavom zahvata loptu ali baš loše, te ona odlazi daleko iznad prečke. Baš slaba partija napadački i jednog i drugog tima u ovih 70 minuta. Sada sledi pauza za osveženje.

60' Prvi žuti karton i za fudbalere Gane. Injaki Vilijams je "požuteo" nakon oštrog starta nad Gordonom.

49' Imala je lepu priliku Gana da dođe do neočekivane prednosti ali je raščistila odbrana Engleske opasnost.

46' Počeo je drugi period igre!

Kraj prvog poluvremena!

45+3' Prva lepa šansa za Harija Kejna. Izborio se u šesnaestercu za loptu, šutirao, ali direktno u "blok" reprezentativca Gane i lopta odlazi u korner.

40' Prvi žuti karton na meču. "Zaradio" ga je Deklan Rajs neoprezvnim startom.

30' Nakon pauze utakmica se nastavlja!

26' Odlazi se na obaveznu pauzu za osveženje. Spor tempo, bedem ispred gola Gane i Englezi koji pokušavaju da probiju po bokovima ali im to ne uspeva za sada na najbolji mogući način.

13' Evo prvog udarca ka golu Gane. Deklan Rajs je šutirao sa preko 20 metara ali je bio za malo neprecizan.

8' Baš spor ritam meča u prvih nekoliko minuta. Englezi imaju posed ali ne stvaraju prilike za pogodak.

1' Počeo je meč drugog kola grupe L!

Uoči meča:

Ovo će biti borba i za prvo mesto u grupi. Obe selekcije imaju po tri boda i ekipa koja trijumfuje izbiće na čelo grupe L i do kraja neće moći da bude odatle "smaknuta".

Favoriti su Englezi sa jednim od najboljih napadača sveta, međutim imaće i Gana šta da pokaže u ovom susretu.

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