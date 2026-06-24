ZA NAŠU SRBIJU! Žena koja je šila najveću trobojku za skup "Srbija naša porodica" otkriva: Krojili smo je i dan i noć

OGROMAN profesionalni izazov, ali i neverovatno zadovoljstvo imala je ekipa dizajnera, krojača i šnajdera koji su bili radili na izradi najveće srpske zastave koja će biti raširena na skupu u subotu 27. juna u Beogradu, a na koji je ranije pozvao i predsednik Aleksandar Vučić, "Srbija naša pporodica."

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Najveća srpska zastava će biti teška skoro tonu, biće široka 10 metara, i duga više od 500 metara! I to nije sve. Brojke su, dakle, impozantne, ali je još dublji utisak, jača odlučnost i volja tima koji je danonoćno u kratkom roku radio na krojenju i šivenju najveće državne zastave, ikada viđene na ovim prostorima.

O izazovima, preprekama ali i zadovoljstvu rada na ovom projektu za Novosti govori Sanja Burgić koja je i sama učestvovala u izradi.

- Za izradu, odnosno šivenje i krojenje najveće zastave Srbije viđene u Srbiji i šire radilo je više desetina ljudi. Oni su svojim pregalačkim danonoćnim radom uz velika

odricanja uspeli da iznesu ovaj grandiozan posao. Danima i noćima nije bilo odmora, jer smo imali jasan cilj - do subote završiti poverani posao. Dovoljno govore brojke oko

utrošenog materijala. Želim da se zahvalim svim ljudima i kolegama koji su učestvovali u ovom epohalnom projektu. Nije nam, međutim, bilo ništa teško jer smo znali da sve to

radimo za našu otadžbinu - za našu državu Srbiju. Hoću da kažem i da je ceo ovaj posao za nas bio čast, zadovoljstvo i privilegija - kaže za Novosti Sanja Burgić, vođa tima dizajnera, krojača i šnajdera koji su učestvovali u izradi najveće zastave Srbije.

Inače, građani su na skup pozvani da još jednom pokažu da većina naroda želi da sačuva Srbiju. Državni vrh je ranije u više navrata zahvalio većinskoj Srbiji što su se i do sada stoički borili da sačuvaju našu otadžbinu – državu Srbiju.