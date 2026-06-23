"SVE JE LAŽ"! Bivši trener Novaka Đokovića rešio da kaže istinu!

Bivši trener srpskog tenisera, proslavljeni Britanac Endi Marej morao je da odreaguje na navode oko njegovih primanja dok je radio sa Đokovićem.

GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Izjava francuskog novinara Frederika Verdija oko primanja Endija Mareja za vreme saradnje sa srpskim teniserom, iznervirala je Britanca da se oglasio na društvenim mrežama.

Preciznije, Verdije je za portal „Mi volimo tenis“, povodom novog trenerskog angažmana Britanca koji već nekoliko nedelja radi sa zemljakom Džekom Drejperom, izjavio sledeće:

– Znam koliko Mareja traži za angažman. Njegove cifre su monstruozne. On je od Novaka Đokovića dobijao 100.000 dolara nedeljno. Dakle za deset nedelja milion dolara. - rekao je Frederiko Verdije.

Francuz je onda izvređao jedinog dvostrukog olimpijskog šampiona u istoriji:

– Pa on neće da putuje za manje od milion dolara! Da li se trudi? Vi me zezate! Baš ga briga! - kategoričan je bio Frederiko Verdije.

Usledio je odgovor Mareja je brzo reagovao:

– Tokom svih ovih godina pročitao sam mnogo laži, ali ova sigurno spada u pet najvećih – rekao je Britanac dopisavši nekoliko emotikona smeha.

Endi je bio Novakov trener od kraja 2024. do proleća 2025. Otprilike šest meseci, ali i za toliko je bio basnoslovno plaćen, naravno ako je verovati Verdijeu.

S obzirom da Nole nije osvojio nijedan veliki trofej tokom saradnje sa Marejem, nije baš realno da je dobio toliko novca.

Pravu istinu znaju njih dvojica, ali sigurno zvuči nerealno da je Marej dobijao 100.000 dolara nedeljno, naročito jer je debitovao u ulozi trenera.

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