FUDBALERI Hrvatske igraju jako važan meč na Svetskom prvenstvu. "Vatreni" će odmeriti snage sa Panamom, a dule možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Prvo poluvreme: Panama - Hrvatska 0:0

4' - Pokuša je jedan igrač Paname, no njegov pokušaj je izblokiran. Da je prošla lopta bilo bi vrlo opasno po Livakovića.

2' - Prvi nešto opasniji napad na meču. Pašalić je prošao po desnoj strani, centrirao je, Modrić je natrčao na loptu, no nije dobro šutirao glavom.

1' - Počela je utakmica sa centra su prvi krenuli fudbaleri Hrvatske.

Sastavi:

Panama (3-4-3): Moskera - Ramos, Kordoba, Andrade - Muriljo, Harvi, Barsenas, Blekman - Martinez, Fahardno Nelson - Rodrigez.

Hrvatska (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Pašalić, Baturina, Parišić - Musa.

Uoči meča:

Obe selekcije su na startu Mundijala doživele poraze. Engleska je bila bolja od izabranika Zlatna Dalića (2:4), dok je Panama poražena od Gane (0:1).

Nema sumnje da je Hrvatska favorit i eventualnim trijumfom bi otvorila vrata nokaut faze planetarne smotre.

Ovo će biti prvi međusobni duel ovih reprezentacija, a odigraće se na stadionu "BMO Fajld" u Torontu.

Podsetimo, posle prvog kola u grupi L vode Engleska i Gana sa po tri boda, dok su Hrvatska i Panama bez bodova.

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