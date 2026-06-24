TROSTRUKA TRAGEDIJA U STUDENTSKOM DOMU: Pronađena tri beživotna tela posle krvavog sukoba - horor u komšiluku

TRI osobe su pronađene mrtve u studentskom domu u bugarskom gradu Ugarčinu, prenose mediji.

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U pitanju su dve žene i jedan muškarac.

Do tragedije je došlo nakon sukoba izmeđ više osoba u studentskom domu. Prema prvim informacijama, sukob je povezan sa ličnim odnosima i ljubavnim trouglom.

Lokalni mediji prenose da je tokom svađe, muškarac, koji navodno ima krivični dosije, napao nožem odraslu ženu i muškarca koji su bili na licu mesta. Oboje su zadobili smrtonosne povrede.

Petnaestogodišnja devojčica je bila svedok incidenta. Prema prvim informacijama, nakon što je videla napad, skočila je sa terase zgrade kako bi pobegla. Podaci ukazuju da devojčica nije bila žrtva nasilja, već je preminula usled teških povreda zadobijenih padom.

Prema našim izvorima, patila je od epilepsije.

Nakon podnete prijave, policijske ekipe i lekari su poslati na lice mesta. Priveden je i jedan osumnjičeni. Mediji prenose da se ovaj studentski dom koristi za smeštaj osoba u teškim socijalnim situacijama.

Trenutno nije jasno kakvi su tačni odnosi između učesnika u kobnom sukobu.

(Telegraf)

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