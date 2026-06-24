uživoPRENOS, KOLUMBIJA - DR KONGO: Kakav početak utakmice!
DRUGO kolo Svetskog prvenstva završava se utakmicom grupe K u kojoj se sastaju Kolumbija i DR Kongo. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prvo poluvreme: Kolumbija - DR Kongo 0:0
16' - Još jednom brani sjajni Mpasi. Probao je i Luis Dijaz, no ni on nije uspeo da savlada bedem ispred gola afričke selekcije.
14' - Kakav start utakmice. Južnoamerička selekcija je čak postigla i gol, ali je on poništen zbog minimalnog ofsajda Munjoza. On je propustio i prvu priliku, a golman DR Konga, Mpasi je zaustavio fantastičan udarac Hamesa Rodrigeza.
1' - Počela je utakmica, sa centra su prvo krenuli fudbaleri Kolumbije.
Sastavi:
Kolumbija (4-3-3): Vargas - Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika - Puerta, Lerma, Arijas - Hames, Suarez, Dijaz.
DR Kongo (5-3-2): Mpasi - Van-Bisaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mukau, Motosami, Kajembe - Visa, Bakambu.
Uoči meča:
Duel je važan za obe reprezentacije koje se nalazi u borbi za nokaut fazu Mundijala. Afrička selekcija je u prošlom kolu odolela protiv Portugala (1:1) i postigla istorijski prvi gol na nadmetanjima na planetarnoj smotri.
Sa druge strane, južnoamerička selekcija je bila sigurna u duelu sa Uzbekistanom (3:1) i eventualna pobeda u današnjoj utakmici bi joj širom otvorila vrama prvog mesta.
Kolumbija i DR Kongo će sad odmeriti snage prvi put, a ulog u ovom susret je i te kako veliki.
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