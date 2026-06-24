Fudbal

uživoPRENOS, KOLUMBIJA - DR KONGO: Kakav početak utakmice!

Časlav Vuković

24. 06. 2026. u 03:53

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DRUGO kolo Svetskog prvenstva završava se utakmicom grupe K u kojoj se sastaju Kolumbija i DR Kongo. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, КОЛУМБИЈА - ДР КОНГО: Какав почетак утакмице!

FOTO: Tanjug/AP/Eric Smith

Prvo poluvreme: Kolumbija - DR Kongo 0:0

16' - Još jednom brani sjajni Mpasi. Probao je i Luis Dijaz, no ni on nije uspeo da savlada bedem ispred gola afričke selekcije.

14' - Kakav start utakmice. Južnoamerička selekcija je čak postigla i gol, ali je on poništen zbog minimalnog ofsajda Munjoza. On je propustio i prvu priliku, a golman DR Konga, Mpasi je zaustavio fantastičan udarac Hamesa Rodrigeza.

1' - Počela je utakmica, sa centra su prvo krenuli fudbaleri Kolumbije.

Sastavi: 

Kolumbija (4-3-3): Vargas - Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika - Puerta, Lerma, Arijas - Hames, Suarez, Dijaz.

DR Kongo (5-3-2): Mpasi - Van-Bisaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mukau, Motosami, Kajembe - Visa, Bakambu.

Uoči meča:

Duel je važan za obe reprezentacije koje se nalazi u borbi za nokaut fazu Mundijala. Afrička selekcija je u prošlom kolu odolela protiv Portugala (1:1) i postigla istorijski prvi gol na nadmetanjima na planetarnoj smotri.

Sa druge strane, južnoamerička selekcija je bila sigurna u duelu sa Uzbekistanom (3:1) i eventualna pobeda u današnjoj utakmici bi joj širom otvorila vrama prvog mesta.

Kolumbija i DR Kongo će sad odmeriti snage prvi put, a ulog u ovom susret je i te kako veliki.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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