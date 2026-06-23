VUČIĆ POKAZAO PRVI "GLASAČKI LISTIĆ": Građani će 27. juna moći da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal "Ko si bre ti?"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će građani koji 27. juna budu prisustvovali skupu ispred Narodne skupštine imati priliku da se direktno izjasne o temama koje smatraju najvažnijim za budućnost zemlje, ali i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju u svojim sredinama.

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Vučić je objavio snimak i pokazao kako će da izgleda "glasački listić" na kom se nalazi 15 tema, a građani će 27. juna na velikom skupu moći da zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi.

- Dragi narode, nervoza je velika kod onih koji su pokušavali da nam sruše i unište državu. Ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali i izmišljali bila istina. Ipak, laži padaju kao kula od karata, jedna za drugom. Naše je samo da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje. Na kraju, svaka istina će se saznati, a istina uvek pobeđuje.

- Dobio sam sada nešto što je veoma važno. Ovo nije pravi glasački listić sa izbora, ali je veoma važan glasački listić. Dvadeset sedmog, svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir na kojem će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da zaokruži pet. Tako će moći da kaže šta su mu najvažnije stvari koje bi želeo da država uradi.

- Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanja usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu i ekologiju, i tako dalje. S druge strane, zanimljivo je da je ostavljen prostor da svako napiše šta ga muči i da svako iznese svoje primedbe.

- I ja ću sada izneti svoje primedbe i očekivanja, i od sebe i od drugih. Reći ću šta je to što moramo da promenimo, kako da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije i kako da više brinemo o ljudima.

- Portal „Ko si bre ti?“ sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite kako biste nam ukazali na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou i na svakom drugom nivou.

- Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji, a ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.

- Hvala vam na ogromnoj podršci. Hvala vam što dolazite 27. na plato ispred Narodne skupštine. Hvala vam za svu ljubav i podršku.

- I, kao što znate, istina i Srbija uvek pobeđuju - zaključio je Vučić.