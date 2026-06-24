Fudbal

HIT NAD HITOVIMA! Ronalda pitali o rekordu Mesija! Evo kako je Portugalac reagovao! (VIDEO)

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24. 06. 2026. u 07:52

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Kapiten portugalske selekcije obeležio pobedu nad Uzbekistanom (5:0) u drugom kolu Svetskog prvenstva, sa dva postignuta gola.

ХИТ НАД ХИТОВИМА! Роналда питали о рекорду Месија! Ево како је Португалац реаговао! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Fudbalska reprezentacija Portugala je iskalila sav bez nad nejakim Uzbekistanom i "petardom" obezbedila plasman u drugu fazu takmičenja na Mundijalu.

Meč je protekao u znaku Kristijana Ronalda, koji je postigao dva pogotka, što mu je značajno skinulo teret sa leđa posle kritika posle remija na premijeri protiv DR Kongoa (1:1).

Odmah po završetku utakmice, napadač saudijskog Al Nasra je u miks zoni odgovarao na pitanja novinara.

Jedno od njih je odnosilo se na rekord Lionela Mesija. Kristijano nije hteo ni da sasluša novinara do kraja, već se celim telom okrenuo ka njemu na suprotnoj strani i samo rekao "da2e", zahtevajući da mu postave sledeće pitanje.

Prema tome, jasno je da Portugalac još uvek ne može organski da podnese Argentinca i njegov rekord, koji je postavio na meču protiv Austrije. Podsetimo, rivalstvo Kristijana i Lea datira još iz dana provedenih u Real Madridu i Barseloni.

S druge strane, običaj je da se fudbalerima posle meča po navici postavljaju pitanja oko dešavanja na terenu i vezanim za njihovu selekciju, što je bio razlog zbog čega se Ronaldo odlučio da zaobiđe pitanje o kapitenu "gaučosa".

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