"NIKAD NISAM..."! Oglasila se suspendovana šampionka!

Češka teniserka Marketa Vondrušova oglasila se saopštenjem, posle odluke da bude suspendovana na četiri godine.

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Nekadašnja šampionka Vimbldona odbila je da se testira krajem 2025. godine, ali se sada zvaničnom objavom ogradila od bilo kakvog dopinga.

Problem je nastao kada je osoba koja je bila predviđena da je testira došla van tog vremenskog okvira, pošto Marketa uopšte nije bila kod kuće.

Kako nalaže stroga regulativa Svetskog antidoping kodeksa i Teniskog antidoping programa, izbegavanje ili odbijanje davanja uzorka tretira se kao prekršaj jednak pozitivnom doping nalazu. Izuzetak je kada sportista uspe da dokaže postojanje opravdanih, izuzetnih okolnosti. Nezavisni tribunal je zaključio da dokazi koje je odbrana priložila ne nude dovoljno uverljivo opravdanje za ovaj postupak, zbog čega je Čehinji izrečena maksimalna četvorogodišnja suspenzija.

"Nisam ni pomislila da ću ikad pisati nešto ovako. I iskreno, nikome ne bih poželela ono kroz šta sam prolazila prethodnih meseci. Buditi se svakog dana sa neizvesnošću, strahom i osećajem da gubite kontrolu nad sopstvenim životom nešto je što je teško opisati rečima. Bio je to izuzetno iscrpljujuć i bolan period koji je na mene ostavio mnogo dublji trag nego što sam ikada mogla da zamislim. Tenis je bio moj ceo život. Od trenutka kada sam kao devojčica prvi put uzela reket u ruke, preko hiljada treninga, povreda, povrataka na teren i trenutaka o kojima sam tada mogla samo da sanjam. Dao mi je sve. A ja sam njemu uzvratila dajući sve od sebe. Nikad nisam koristila doping. Nikad nisam bila pozitivna na doping testu. Tokom čitave karijere prošla sam bezbroj antidoping kontrola i na teren sam uvek izlazila mirne savesti", poručila je Marketa Vondrušova.

Ubrzo je odradila test, posle pomenutog skandala:

"Samo tri dana nakon incidenta koji mi je na kraju promenio život ponovo sam testirana. Rezultat je bio negativan, kao i svaki prethodni", napisala je Marketa Vondrušova.

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