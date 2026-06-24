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HRVATI OČIMA NE VERUJU! Ovo im se nije desilo u istoriji!

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24. 06. 2026. u 08:33

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Neverovatan podatak stigao je sa Svetskog prvenstva, gde je kapiten Luka Modrić odigrao jubilarnu 200. utakmicu za nacionalni tim.

ХРВАТИ ОЧИМА НЕ ВЕРУЈУ! Ово им се није десило у историји!

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostala je u trci za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, pošto je u meču drugog kola pobedila Panamu sa 1:0.

Jedini gol na utakmici postigao je Ante Budimir u 54. minutu, čime je komšijama doneo važna tri boda, pred meč odluke protiv Gane za prolaz grupe.

Utakmicu je dodatno obeležio veliki jubilej kapitena Luke Modrića, koji je upisao 200. meč u nacionalnom timu.

Posle utakmice, nekadašnji as Real Madrida nije krio zadovoljstvo zbog pobede, ali ni emocije zbog jubileja u dresu reprezentacije.

FOTO: Tanjug/AP/Olivia White

- Hvala Bogu, došli smo do tri izuzetno važna boda za nas. Želeli smo pobedu, a odigrati 200 utakmica u najdražem dresu je posebna stvar. Imao sam utisak da smo igrali u određenom grču, što se osećalo tokom većeg dela meča, ali smo kako je utakmica odmicala imali sve više dobrih trenutaka - rekao je vezista Milana.

Kapiten Hrvatske naglašava da veruje da će trijumf protiv Paname doneti dodatno samopouzdanje ekipi u nastavku takmičenja.

- Možemo samo da napredujemo i nadam se da će ova pobeda to promeniti. Neverovatno je doći do 200 utakmica u najdražem dresu i to me čini ponosnim. Nikada nisam mogao ni da sanjam da ću ostvariti ovakav jubilej. Hvala svima na podršci i čestitkama, kao i svima koji su mi pomogli tokom ovih 200 utakmica - zaključio je Modrić.

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