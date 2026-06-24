Fudbal

JEDNA SELEKCIJA JE DOŽIVELA ŠOK: Za ove reprezentacije je završen Mundijal! Oni pakuju kofere sa SP!

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24. 06. 2026. u 08:13

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Već je poznato nekoliko nacionalnih timova koji neće proći u drugu fazu takmičenja.

ЈЕДНА СЕЛЕКЦИЈА ЈЕ ДОЖИВЕЛА ШОК: За ове репрезентације је завршен Мундијал! Они пакују кофере са СП!

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Borbe u šesnaestini finala ostale su nedosanjan san za šest reprezentacija, a svakako je najveće razočaranje reprezentacija Turske.

Predvođena Hakanom Čalhanogluom, Ardom Gulerom i ostalim asovima evropskog fudbala, ova reprezentacija je spakovala kofere već posle prvog kruga.

Tome su doprineli vezani porazi od Australije (0:2) i Paragvaja (0:1), pa su Turci bez datog gola i sa oba neuspeha već eliminisani sa ovogodišnjeg Mundijala.

To je, bez dileme, najveći šok, pošto se nagoveštavalo da bi evroazijaska selekcija mogla da pomrsi račune mnogim favoritima.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihovim putem, otišli su još: Haiti, Tunis, Jordan, Uzbekistan i Panama, ali se od ovih reprezentacija nije ni očekivalo da prođu dalje u konkurencijama Brazila, Maroka i Škotske, Švedske, Holandije i Japana, Argentine, Austrije i Alžira, Portugala, Kolumbije i DR Konga, odnosno, Engleske, Hrvatske i Gane.

Ostaje da se vidi ko će činiti spisak preostalih 10 reprezentacija, koje će nakon samo tri odigrana meča morati da se vrati kućama.

Najbliži tome su: Južna Afrika, Katar, Kurasao, Senegal, Irak, Novi Zeland...

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