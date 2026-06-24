JEDNA SELEKCIJA JE DOŽIVELA ŠOK: Za ove reprezentacije je završen Mundijal! Oni pakuju kofere sa SP!
Već je poznato nekoliko nacionalnih timova koji neće proći u drugu fazu takmičenja.
Borbe u šesnaestini finala ostale su nedosanjan san za šest reprezentacija, a svakako je najveće razočaranje reprezentacija Turske.
Predvođena Hakanom Čalhanogluom, Ardom Gulerom i ostalim asovima evropskog fudbala, ova reprezentacija je spakovala kofere već posle prvog kruga.
Tome su doprineli vezani porazi od Australije (0:2) i Paragvaja (0:1), pa su Turci bez datog gola i sa oba neuspeha već eliminisani sa ovogodišnjeg Mundijala.
To je, bez dileme, najveći šok, pošto se nagoveštavalo da bi evroazijaska selekcija mogla da pomrsi račune mnogim favoritima.
Njihovim putem, otišli su još: Haiti, Tunis, Jordan, Uzbekistan i Panama, ali se od ovih reprezentacija nije ni očekivalo da prođu dalje u konkurencijama Brazila, Maroka i Škotske, Švedske, Holandije i Japana, Argentine, Austrije i Alžira, Portugala, Kolumbije i DR Konga, odnosno, Engleske, Hrvatske i Gane.
Ostaje da se vidi ko će činiti spisak preostalih 10 reprezentacija, koje će nakon samo tri odigrana meča morati da se vrati kućama.
Najbliži tome su: Južna Afrika, Katar, Kurasao, Senegal, Irak, Novi Zeland...
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