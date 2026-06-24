UZDISALA CELA PLANETA! Najpoznatija hrvatska navijačica polugola stigla na Svetsko prvenstvo! (FOTO)
Izmamila je uzdahe svih obožavaoca i pripadnika muškog pola, navijačica "kockastih" Ivana Knol.
Ivana Knol je neka vrsta zvezda i na ovom Mundijalu, pošto se i protiv Engleza pojavila oskudno obučena. Sada je uradila isto, došla je u Toronto na utakmicu Hrvatske i Paname, a skoro je gola.
Ona na sebi nosi samo brus koji ističe mnogo toga. Ivana je čak bila i gost u Torontu na televiziji u susret ovoj utakmici, dok se snimala i ispred stadiona.
Ivana je postala planetarni hit i na sebe skreće veliku pažnju gde god da se pojavi.
Hrvatska je na kraju jedva dobila Panamu sa 1:0, a velike borbe do kraja Svetskog prvenstva ih tek čekaju...
U poslednjem kolu komšije čeka direktan duel protiv Gane u borbi za drugo mesto.
Afrička selekcija je juče iznenadila favorita Englesku, odigravši bez golova protiv "Gordog Albiona" i sada kolo pre kraja grupne faze ima četiri boda, kao i Hrvatska.
Engleska je zbog bolje gol-razlike prva, takođe sa četiri poena, ali u poslednjem kolu igra protiv otpisane Paname.
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