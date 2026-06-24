TRAMP NIKAD ŽEŠĆE ZABIO NOŽ U LEĐA PUTINU: Impresioniran udarima na Moskvu - došlo je do velikog obrta u ratu u Ukrajini koji menja sve

RUSIJA je optužila Sjedinjene Države da odustaju od posredovanja u okončanju rata u Ukrajini nakon što se američki predsednik Donald Tramp, kako se čini, ponovo priklonio Kijevu.

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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov juče je izjavio da SAD "očigledno napuštaju ulogu objektivnog posrednika" i da su "zaboravile" Trampove prošlogodišnje izjave koje su bile bliže stavovima Moskve.

Ovi komentari predstavljaju do sada najjasniji znak rastuće frustracije u Rusiji jer Vašington nije pomogao da se invazija predsednika Vladimira Putina okonča pod uslovima povoljnim za Moskvu, piše Financial Times.

Tramp impresioniran ukrajinskim udarima

Prema rečima dve osobe upoznate sa privatnim razgovorima među svetskim liderima, Tramp je na prošlonedeljnom samitu G7 bio "izuzetno impresioniran i oduševljen" nedavnom ukrajinskom kampanjom dalekometnih napada na ciljeve duboko unutar Rusije.

Na istom samitu Tramp je pristao i na pooštravanje sankcija protiv ruskog energetskog sektora. Te udare, koji su se u međuvremenu intenzivirali napadima na vojne ciljeve oko Moskve i na naftnu rafineriju na obodu grada, podržavaju američke obaveštajne službe.

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A Ukrainian-made winged drone missile in flight somewhere over the Moscow region. pic.twitter.com/2BS8Wf7OW7 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

Lavrov je na konferenciji o spoljnoj politici u Moskvi poručio da će se Rusija "usredsrediti na ostvarenje ciljeva invazije, polazeći od toga da su sve nade da bi SAD mogle biti pošten posrednik odavno propale".

Još u martu američki obaveštajni zvaničnici verovali su da Rusija ima prednost u ratu, koji je sada ušao u svoju petu godinu. Međutim, poslednjih meseci evropske diplomate primetile su promenu u stavu američkih zvaničnika, koji više ne smatraju da Moskva pobeđuje.

- Neće ostvariti ciljeve koje su sebi postavili prvog dana, to je sigurno - rekao je državni sekretar Marko Rubio na saslušanju u Senatu ovog meseca.

- Možda čak nikada neće moći vojno da ostvare ni ciljeve koje sada traže u pregovorima - dodao je.

Kijev oprezno optimističan

Visoki ukrajinski zvaničnici izjavili su za Financial Times da vide znake kako se Tramp sve više priklanja snažnijoj podršci Kijevu i da bi mogao biti spremniji da izvrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat. Ipak, ostaju skeptični po pitanju ispunjavanja Trampovih obećanja, napominjući da je i ranije davao obećanja koja nije ispunio i da je u prošlosti laskavo govorio o Putinu.

Uprkos tome, oprezno su optimistični nakon sastanaka Zelenskog, Trampa i drugih lidera, na kojima je ostvaren napredak u vezi sa raketama za sistem Patriot i licenciranjem zapadnog oružja. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da će sve zavisiti od daljih pregovora između Rustema Umerova, sekretara ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, i američkih zvaničnika radi razrade detalja.

Zvaničnik je rekao da su Zelenski i Tramp dugo razgovarali tokom večere u Evijan-le-Benu prošle nedelje, pri čemu je Tramp rekao Zelenskom da je impresioniran nedavnim "vojnim rezultatima" Kijeva.

Nakon sastanka, Zelenski je izjavio da su Tramp i Rubio "prvi put pozitivno odgovorili na pitanje licenci" za rakete Patriot.

- Svi se slažu da sada imamo sve tehničke mogućnosti potrebne za početak proizvodnje raketa za sisteme Patriot - rekao je Zelenski.

- Ono što je sada potrebno jeste lično odobrenje predsednika Trampa - dodao je, navodeći da američki lider "planira da zatraži od američkih odbrambenih kompanija da uspostave licenciranu proizvodnju protivvazdušnih raketa u Evropi i Ukrajini".

Putin: Napadi su čin očaja

Čini se da Putinov pokušaj uticaja na Trampa, kada ga je pozvao za rođendan nekoliko dana pre samita, nije imao efekta.

- Rusija bi trebalo da postigne dogovor - rekao je Tramp na samitu G7.

- Rusija je izgubila ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina - dodao je, tvrdeći da na obe strane svakog meseca pogine oko 25.000 vojnika.

Evropske prestonice iskoristile su očiglednu promenu u Trampovom stavu, a posebno njegovo shvatanje da ruska pobeda nije neizbežna, kako bi se založile za snažniju podršku Kijevu.

- Kada je Ukrajina adekvatno snabdevena, može ostvariti stvarne efekte na bojištu. Ruske odbrambene linije nisu neprobojne - rekao je jedan visoki vojni zvaničnik NATO-a.

Moskva se muči sa odgovorom na ukrajinski tehnološki napredak, koji je usporio njene snage na frontu i naneo veliku štetu infrastrukturi stotinama kilometara duboko na ruskoj teritoriji. Na sastanku sa diplomcima vojne akademije u utorak, Putin je rekao da su ukrajinski udari čin očaja zbog, kako tvrdi, nezaustavljivog napredovanja Rusije na frontu.

- Čemu služe ti dronovi, udari na civilnu infrastrukturu? Da destabilizuju društvo... i stvore neku vrstu neizvesnosti u vezi sa delovanjem ruskih oružanih snaga - rekao je Putin.

Putin je optužio zapadne zemlje da se spremaju da napadnu Rusiju i uporedio trenutnu situaciju sa invazijom nacističke Nemačke na Sovjetski Savez u Drugom svetskom ratu. Poručio je da je Rusija spremna da "pravovremeno i primereno odgovori na sve spoljne i unutrašnje pretnje".

Rastuća frustracija u Moskvi

Iza kulisa, ruska frustracija Sjedinjenim Državama raste još od prošlog leta, tvrde zapadne diplomate i osobe uključene u tajne napore za okončanje rata. Rusija je nastavila da podržava mirovni proces pod vođstvom SAD, koji je zaustavljen od početka rata na Bliskom istoku krajem februara.

Jurij Ušakov, Putinov savetnik za spoljnu politiku, rekao je juče da se očekuje poseta Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera Moskvi nakon što SAD postigne okvirni mirovni sporazum sa Iranom.

Međutim, Rusija je smatrala da je Vitkof pogrešno protumačio njihov stav uoči sastanka Putina i Trampa na Aljasci u avgustu prošle godine. Taj sastanak završio se kontroverzno nakon što se pokazalo da su stavovi dve strane znatno udaljeniji nego što se verovalo, što je Bela kuća demantovala.

Iako je Tramp ubrzo nakon toga objavio izjavu u kojoj je odustao od sopstvenog zalaganja za hitan prekid vatre i naizgled podržao Putinove zahteve za trajnim rešenjem, SAD su se od tada vratile na svoju početnu poziciju.

Trampov promenljiv pristup, u kombinaciji sa onim što neki u Moskvi vide kao nepredvidivu diplomatiju Vitkofa i Kušnera, doveo je do toga da je Rusija izgubila veru da će joj Tramp pomoći da ostvari maksimalističke ciljeve invazije.

Čini se da je Lavrov aludirao na tu promenu u razmišljanju.

- Ne želim ni da posumnjam da su Aljaska, baš kao i delovanje Evrope, bile osmišljene kako bi se kupilo vreme za nastavak naoružavanja kijevskog režima. Ali što je bilo, bilo je - rekao je Lavrov.

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