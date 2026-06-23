MINI PICE: Omiljeni zalogaji koji nestaju za tren

Miris domaće pice retko koga ostavlja ravnodušnim, a kada stigne u obliku mini pica, oduševljenje je zagarantovano. Savršene su za doručak, večeru, druženja ili dečje rođendane, a priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena.

FOTO: Novosti

Sastojci

3 jaja

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

5 čaša brašna (po potrebi malo više ili manje)

so po ukusu

1 prašak za pecivo

oko 100 ml kečapa

250 gr šunke

250 gr kačkavalja

Priprema

Uključite rernu da se zagreva na 180 stepeni. U većoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje. Dodajte so i prašak za pecivo, a zatim postepeno dodajte brašno i umesite meko, glatko testo. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini i čašom ili modlom vadite krugove. Poređajte krugove na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući mali razmak između njih. Svaki krug blago udubite prstima po sredini. Na svaku mini picu stavite po kašiku kečapa i ravnomerno ga rasporedite. Preko kečapa rasporedite narendanu šunku i kačkavalj. Pecite 15 do 20 minuta, dok testo ne porumeni, a kačkavalj se lepo otopi.

Prijatno!